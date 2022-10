Un Nintendo Direct : The Super Mario Bros. Movie le 6 octobre à 22h05

The Super Mario Bros. Movie aura son propre Nintendo Direct ce jeudi 6 octobre à 22h05 : en effet, le Twitter de Nintendo France nous annonce cet évènement avec en exclusivité mondiale la première bande-annonce du film. Le film est coproduit par Chris Meledandri et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, le film est prévu pour une sortie au cinéma le 29 mars 2023.Attention lors de ce Nintendo Direct aucun jeu ne sera présenté, il sera exclusivement dédié à l’annonce du film. Donc ne vous attendez pas à des révélations sur les prochains hits de Nintendo.Le direct pourra être suivi le 6 octobre à 22h05 à partir de ce lien : Nintendo direct: The Super Mario Bros. Movie Alors soyez au rendez-vous pour cette annonce mondiale, en attendant la sortie du film officiel dans les salles le 29 mars 2023. Nous, en tout cas, on le sera car voilà des années qu'on attend les premières images de ce film très attendu, près de 30 ans après un certain Super Mario Bros. : le film, resté dans les annales pour d'autres raisons !