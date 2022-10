Nintendo nous fait un récap des sorties d’octobre

• 4 octobre – Overwatch 2

• 6 octobre – NieR:Automata The End of YoRHa Edition

• 7 octobre – No Man’s Sky

• 18 octobre – A Plague Tale: Requiem - Version Cloud

• 20 octobre – Mario + Lapins Crétins Étincelles d’espoir

• 21 octobre – Persona 5 Royal

• 21 octobre – New Tales From The Borderlands

• 28 octobre – Bayonetta 3

• 28 octobre – Factorio

• 28 octobre – Resident Evil Village Cloud

Nouveautés du Nintendo eShop - Septembre 2022 10/06/2022

Le mois d’octobre est riche en sorties et Nintendo souhaite que vous n’en loupiez pas une miette. En effet outre les gros AAA prévus ce mois-ci, une multitude d’autres jeux sont annoncés et riche en aventure. Après un mois de septembre très chargé nous allons revenir sur un mois d’octobre qui l’est tout autant.Pour plus d’informations sur tous les jeux nous vous invitons à voir sur le site de Nintendo le récapitulatif officiel réalisé.Ou si vous le désirez vers le dossier réalisé par notre site avec l'aide de Qreamy !En tout cas un mois riche en gros hits pour la Nintendo Switch. Pour rappel le mois de septembre a eu de grosses sorties donc le récap se trouve dans la vidéo ci-dessous.Donc préparez-vous bien car le mois d’octobre ne va pas vous laisser le temps de respirer, avant les prochaines sorties du mois de novembre, notamment les nouveaux opus Pokémon Ecarlate & Violet dont on vous a parlé juste ici