Un easter egg Google avec Splatoon

On évoque régulièrement dans les Ecos de la semaine de Taranzagolor la solide performance de Splatoon 3 dans le monde entier, notamment au Japon où le jeu a même battu un record assez étonnant. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si Google a choisi Splatoon pour proposer un nouvel Easter Egg que GoNintendo a bien voulu partager avec le reste du monde !Pour le découvrir, il suffit de se rendre sur Google.fr et de taper un mot-clé parmi lesquels vous saisirez Splatoon. Vous aurez alors la surprise de découvrir quelques tâches de peinture dans le Knowledge Graph situé sur le côté droit : cliquez sur la tâche et vos clics produiront alors un jet d'encre à l'écran.Evidemment, vous ne pourrez plus cliquer sur les résultats proposés sur la page du moteur de recherche, mais vous vous amuserez quelques minutes et pourrez ensuite partager votre découverte via le bouton de partage situé en bas de l'écran... et accessoirement remettre un peu d'ordre dans tout cela en supprimant les tâches posées, au jet d'eau bien sûr pour vous rendre l'accès aux liens disponibles.Source : GoNintendo