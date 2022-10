Les sorties Nintendo Switch du mois d’octobre 2022

Overwatch 2

Overwatch 2 - Gameplay Trailer - Nintendo Switch 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

NieR:Automata The End of YoRHa Edition - Nintendo Direct Mini: Partner Showcase | 6.28.2022 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

No Man’s Sky

No Man's Sky - Pre-Order Trailer - Nintendo Switch 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dragon Ball : The Breakers

A Plague Tale Requiem - Cloud

A Plague Tale: Requiem - Cloud Version - Announcement Trailer - Nintendo Switch 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope: Trailer CGI [OFFICIEL] VOSTFR | #UbiForward 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Persona 5 Royal

New Tales from the Borderlands

Bayonetta 3

Bayonetta 3 Trailer 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Resident Evil Village – Cloud

Resident Evil cloud versions are coming to Nintendo Switch - Nintendo Direct 9.13.2022 24/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de FPS le savent, Overwatch aura droit à une suite cette année intitulé sobrement Overwatch 2 Pour le second opus, la composante multijoueur devient gratuite et inclut des mises à jour régulières de cartes, héros et cosmétiques. Un nouveau format en 5 contre 5 inédit fait son apparition et permet la mise au point de stratégies audacieuses.Autre nouveauté : le mode Avancé. En équipe, vous devrez escorter le TW-1 le plus loin du territoire ennemi sur des cartes symétriques.Des packs payants renfermant des skins, des pass de combat et des crédits sont également disponibles. A savoir que Overwatch ne contiendra pas de lootbox.Cependant, il est nécessaire de préciser qu'Overwatch 1 ne sera plus disponible avec la sortie du second titre. L'ensemble des bonus ainsi que de votre profil pourra être transféré vers le nouveau jeu.Overwatch 2 sera découpé en saison régulière. La saison 1 débutera justement dès la sortie du jeu, le 4 octobre.Un jeu de légende débarquera sur Switch, le très attendu : NieR:Automata The End of YoRHa Edition. Dans cette réédition, vous incarnez 2B, membre de la nouvelle escouade androïde. L'histoire prend place dans un avenir lointain, où des envahisseurs venus d'un autre monde attaquent par surprise pour prendre le contrôle de la planète.Toujours développé par Square Enix, NieR:Automata The End of YoRHa Edition inclura le DLC 3C3C1D119440927 ainsi que les ajouts de la précédente version.Il est temps de défendre le monde dans NieR:Automata The End of YoRHa Edition, disponible le 6 octobre.No Man's Sky est un jeu d'exploration aventure dans un univers sans limite, généré de manière dynamique. A sa sortie en 2016, le jeu a connu un lancement catastrophique. Entre bugs, promesses non tenues, et mensonges de la part du directeur du studio, l'aventure No Man's Sky aurait du se terminer quelques mois après. Cependant, les développeurs ont continué leurs efforts avec des mises à jour régulières, conduisant à une sortie sur la console de Nintendo.Bienvenue dans No Man's Sky. Vous décollez dans une galaxie, remplie de planètes et de formes de vie uniques, et d'environnement bourré de danger et d'action. Vous n'aurez aucune limite à votre exploration. Sans écran de chargement, vous découvrirez ainsi de nombreuses planètes aux biomes différents.No Man's Sky n'est pas juste un jeu d'exploration mais comporte également des quêtes ainsi que des créatures hostiles. Ce sera à vous de découvrir la véritable nature du cosmos et de faire vos choix.Prêt pour votre voyage interplanétaire ? No Man's Sky vous attend dès le 7 octobre sur Switch.Alors que la série Dragon Ball est majoritairement composée de jeu de combat, Dragon Ball The Breakers est un jeu d'action multijoueur.Avec son gameplay asymétrique, vous incarnez un citoyen ordinaire ou un des méchants iconiques du manga comme Sell ou Buu. Dans la peau d'un non-sayan, vous devrez vous faire discret afin de fuir dans un faille spatio-temporel. Si vous incarnez un méchant, ce sera à vous de débusquer les autres joueurs sur la carte.Essentiellement multijoueur, assurez vous de posséder une bonne connexion internet afin de vous lancer dans cette aventure.Si vous êtes fan de l'univers d'Akira Toriyama, retrouvez l'article de Damdou concernant les éditions collector du jeu. Quel camp choisirez vous ? Réponse dès le 14 octobre sur la console de Nintendo.Développé par le studio français Asobo, A Plague Tale Requiem est un des jeux les plus attendus de l'année 2022 Faisant suite à A Plague Tale Innocence, vous suivrez les aventures d'Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Les protagonistes voyagent en direction du sud de la France afin de contrôler la malédiction d'Hugo. Cependant, les pouvoirs d'Hugo réapparaissent, obligeant les 2 héros à fuir sur une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo.Sortant sur toutes les plateformes, A Plague Tale Requiem ne sera disponible uniquement en version Cloud pour la Switch; Assurez vous d'avoir une connexion internet fiable si vous désirez tenter l'expérience.A Plague Tale Requiem est prévu pour le 18 octobre sur l'ensemble des consoles.Mario repart pour l'aventure avec l'équipe aux grandes oreilles dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.Embarquez avec Mario, Luigi, Yoshi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique afin de battre Cursa, une entité malveillante, qui recherche à s'approprier le pouvoir des Sparks. De planète en planète, vous devrez user de votre stratégie pour vaincre vos ennemies et résoudre de mystérieux secrets.En plus de pouvoir bouger plus librement lors des affrontements, vous pourrez utiliser les pouvoirs des Sparks pour renverser l'issu des combats.Au rayon des nouveautés, Bowser entre dans l'équipe de Mario. Un personnage emblématique d'Ubisoft rejoindra également l'aventure après le lancement du jeu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la preview de Maritsa pour Puissance Nintendo Mario et ses amis vous attendent le 20 octobre en exclusivité sur Switch. Une édition Gold est également disponible comprenant le Season Pass.Annoncé en grandes pompes lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Joker fait son entrée sur Switch avec Persona 5 Royal En proie à des rêves étranges, Joker fera son possible pour protéger ses compagnons des Phantom Thiefs avec un masque d'un Voleur fantôme. Développé par Altus, la réédition comprend l'ensemble des contenus téléchargeables précédemment sorti ainsi que le doublage anglais et japonais.Découvrez l'histoire du Joker de Super Smash Bros Ultimate avec Persona 5 Royal, disponible dès le 21 octobre.Issu de la série des Borderlands, le spin-off New Tales from the Borderlands fait son apparition.Anu, Octavio et Fran sont 3 vauriens sympathiques souhaitant sauver le monde en proie à une guerre sans fin. Pour cela, devenez un professionnel du chaos pour renverser les grandes sociétés. Composé de 5 chapitres, les protagonistes devront tout faire pour progresser dans l'aventure. Take-Two précise que vous n'avez pas besoin de connaitre la série pour suivre l'histoire de cet opus.Le sort du monde est entre vos mains avec New Tales from the Borderlands, prévu pour le 21 octobre.Elle est enfin de retour ! Bayonetta est prête pour infliger ses attaques sadiques à ses ennemis avec Bayonetta 3.Dans ce troisième opus, Bayonetta dégaine ses pistolets de prédilection et ses pouvoirs de manipulation du temps afin de combattre les Homunculus, de mystérieuses armes biologiques créées par les humains.En plus des attaques sadiques, la sorcière peut faire appel à la mascarade démoniaque, pour canaliser et exploiter le démon enfermé dans son arme. Invoquer les démons de l'Enfer tels que Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae pour déclencher les attaques dévastatrices de Bayonetta. Viola, une apprentie sorcière dotée d'une épée et accompagnée de Chouchou viendra "aider" la sorcière dans son aventure.Etes vous prêt à de l'action frénétique ? Bayonetta vous donne rendez-vous dès le 28 octobre en exclusivité sur Switch. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct , le dernier opus de la licence Resident Evil : Resident Evil Village prépare son arrivée sur Switch.Faisant suite à Resident Evil 7 : Biohazard, Ethan Winters et son épouse vivent dans un petit village. Une tragédie viendra bousculer leurs vies et les obligera à faire des choix pour survivre. Acclamé par la critique, le personnage principal se retrouvera face à Lady Dimitrescu, aux ambitions assez étranges.Contrairement aux autres plateformes, la version Switch sera accessible uniquement via Cloud. Une connexion internet sable est donc requis pour s'essayer à ce titre.Parviendrez vous à survivre dans les montagnes ? A vos munitions avec Resident Evil Village disponible le 28 octobre.