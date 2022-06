[Nintendo Direct] NieR:Automata débarque enfin sur Nintendo Switch

Galerie images 28/06/2022





















Du début jusqu’à la fin, Square Enix fut l’un des principaux éditeurs à rythmer ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Juste après une courte introduction sur Monster Hunter, l’éditeur japonais a sorti les armes avec un jeu attendu de longue date, NieR:Automata.Salué par la critique et candidat au titre de meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2017, NieR:Automata était réclamé depuis longtemps par les fans du monde entier et c’est assez logiquement que Square Enix décide de sortir le jeu ce 6 octobre. Notez d’ailleurs que les précommandes du jeu seront disponibles dans la journée sur le Nintendo eShop.Le jeu arrive donc dans sa version The End of YoRHa Edition, parue en 2019 pour regrouper le jeu et l’ensemble de son contenu additionnel dans une seule offre. Avec cette annonce, il semble donc désormais de plus en plus probable que Square porte le premier opus de la série sur Switch, après un remake réussi sur l’an dernier sur les autres consoles du marché.