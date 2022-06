[Nintendo Direct] Square Enix annonce Harvestella, un cross-over entre Bravely Default et Stardew Valley

HARVESTELLA - Announcement Trailer - Nintendo Switch 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

S’il y a bien un mariage auquel on ne s’attendait pas, c’est bien celui-là... Et pourtant, Square Enix a tenté le coup ! Prenez Stardew Valley, ajoutez-y tout ce que vous trouverez de bon dans la saga Bravely Default ainsi que son style graphique, et vous obtenez : Harvestella.Ce mélange entre RPG fantaisiste et jeu de gestion agricole intrigue, et c’est certainement la force de ce Harvestella. En effet, tandis que vous devrez cultiver vos terres au gré des saisons et gérer votre village, ce jeu vous demandera en même temps de vous lancer dans de longues épopées dont le but principal est bien de récolter des matériaux.Mais il ne s’agit là que du fond, puisque l’objectif principal du jeu est en réalité d’arrêter la saison de la mort avant que cette dernière ne tue votre famille, votre village et le monde qui vous entoure. Vous l'aurez compris, que ce soit sur la forme ou dans le fond, on est bien en présence du mariage parfait entre Stardew Valley et Bravely Default. Reste à savoir désormais si ce mélange tient la route manette en main et pour le savoir, le rendez-vous est pris pour le 4 novembre.