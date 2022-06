[Nintendo Direct] Une date de sortie pour Dragon Quest Treasures

Galerie images 28/06/2022









En plus du portage de NieR:Automata et de l’annonce de Harvestella , Square Enix avait encore des atouts dans sa manche pour ce Nintendo Direct Mini du 28 juin . En effet, l’éditeur japonais a également donné une date de sortie à son Dragon Quest Treasures au cours de ce dernier.Prévu pour le 9 décembre, le jeu propose d’explorer le monde de Draconia pour devenir le meilleur chasseur de trésors. Mais sous ses aspects simplistes, Dragon Quest Treasures est en réalité un RPG façon Pokémon dans lequel vous devrez capturer et entraîner des monstres pour mener à bien votre épopée.Les protagonistes de ce Pokémon-like sauce Dragon Quest ne sont autres que Erik et Mia, deux frères et sœurs introduits dans Dragon Quest XI qui occupent un rôle central dans le scénario de ce dernier.