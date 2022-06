Un Nintendo Direct mini: Partner Showcase diffusé ce mardi 28/06 à 15h

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch !



Alors que les annonces se sont multipliées ces dernières semaines pour compenser l'absence de l'E3 cette année, nous pensons que la vague était passée mais cela était sans compter sur la volonté de Nintendo de faire parler de nouveau de lui.Pour cela, l'entreprise proposera un Nintendo Direct mini exceptionnel consacré aux jeux des éditeurs tiers à venir sur Nintendo Switch. Sobrement intitulé Nintendo Direct mini: Partner Showcase, la vidéo sera diffusée ce mardi à partir de 15h.Il ne faut donc pas s'attendre à une bande-annonce du prochain The Legend of Zelda ni même une nouvelle annonce concernant les jeux Pokémon à venir. En revanche, il devrait sans doute être question de jeux de la part d'Ubisoft, de Square-Enix et autres partenaires historiques de Nintendo.D'une durée de 25 minutes, le Partner Showcase devrait nous réserver quelques surprises ! PN sera évidemment mobilisé pour vous rapporter toutes les annonces dès demain !