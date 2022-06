[Nintendo Direct] La licence Persona débarque sur Switch

Galerie images 28/06/2022

En guise de dernière annonce de son Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Nintendo a annoncé l’arrivée des 3 derniers opus de la série Persona : Persona 3, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal, sur Nintendo Switch !Si les dates de sortie des portages de Persona 3 et Persona 4 Golden n’ont pas encore été annoncées, on sait d’ores-et-déjà que Persona 5 Royal sortira le 21 octobre prochain sur la console de Nintendo. Quant aux deux autres, on ne sait pas encore s’il faudra attendre l’année prochaine ou cette année.Alors que les fans réclamaient l’arrivée de cette version Royal de Persona 5 depuis sa sortie en 2019 et qu'un portage du jeu était pressenti avec l’arrivée de Joker dans Super Smash Bros. Ultimate , c’est finalement en 2022 que l’opus principal de la série débarque sur Switch, après la sortie d’une itération de la franchise en Muso avec Persona 5 Scramble.