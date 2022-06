[Nintendo Direct] Bomberman, Mega Man et Pac-Man sont de retour

Super Bomberman R 2, le retour

SUPER BOMBERMAN R 2 | Announcement Trailer | ESRB 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mega Man revient avec une compilation des jeux Battle Network

Mega Man Battle Network Legacy Collection - Announce Trailer 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pac Man World Re-PAC : Bandai reprend ses classiques

PAC-MAN WORLD Re-PAC - Announcement Trailer 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après les ratés consécutifs de Super Bomberman R et Super Bomberman R Online, Konami n’en a pourtant pas fini avec la licence et croit toujours en son potentiel. En 2023, la licence Bomberman se dotera ainsi d’un nouvel opus : Super Bomberman R 2.Celui-ci devrait notamment proposer aux joueurs de créer leurs propres niveaux et de jouer jusqu’à 15 joueurs ensemble. Cependant aucune mention d’un mode solo n’a été faite. Il n’est donc pas impossible que l’on soit à nouveau en présence d’un jeu jouable en ligne uniquement, ce qui est loin d’être bon signe après les déboires de Super Bomberman R Online ayant finalement mené à la suppression du jeu cette année.Depuis plusieurs années, Capcom continue de vendre des compilations de jeux Mega Man avec un rythme de sorties assez régulier. En 2023, les fans du robot bleu pourront retrouver les sensations de l’ensemble des jeux de la série spin-off Battle Network.La liste comprend ainsi un total de 10 jeux, à savoir : Mega Man Battle Network, Mega Man Battle Network 2, Mega Man Battle Network 3 White, Mega Man Battle Network 3 Blue, Mega Man Battle Network 4 Red Sun, Mega mAn Battle Network 4 Blue Moon, Mega MAn Battle Network 5 Team Protoman, Mega Man Battle Network 5 Team Colonel, Mega Man Battle Network 6 Cybeast Greagar et enfin Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar.Cette compilation devrait également comprendre des filtres graphiques ainsi que du contenu additionnel bonus, en plus du contenu inclus dans l’ensemble de ces titres. Enfin, notez également la présence d’une collection de plus de 100 illustrations et 150 musiques de la série dans cette compilation.Après avoir sorti plusieurs compilations autour de la série à l’instar de Pac Man Arcade Stadium, Bandai Namco a choisi de retravailler complètement l’un des jeux de la série Pac Man, dans l’espoir certainement de relancer l’attrait autour de la licence.Pac Man World sera ainsi de retour le 26 août prochain, après un lancement raté il y a plus de 20 ans. Il faut dire que lorsque Bandai lance le titre, il fait face à des mastodontes tels que Super Mario 64 et Banjo Kazooie qui dominent alors le marché des jeux de plateforme. Espérons pour la société japonaise que ce remake ne connaîtra pas le même sort qu’à l’époque et peut-être alors que la boule jaune préférée des joueurs pourrait enfin signer son retour…