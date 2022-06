[Nintendo Direct] Disney Dreamlight Valley, quand Animal Crossing rencontre Kindgom Hearts...

Dreamlight Valley - Bande-annonce du jeu vidéo | Disney 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir annoncé le jeu de karting Disney Speedstorm au cours du dernier Nintendo Direct “classique” en date, Disney est de nouveau présent en juin avec l’annonce de Disney Dreamlight Valley, un jeu qui mélange les univers de Disney avec Animal Crossing et une petite touche de Kingdom Hearts.Dans ce titre, vous devrez aider vos résidents à retrouver la mémoire, tout en gérant leur vie en société dans la Dreamlight Valley où tous vivaient autrefois paisiblement. Les résidents en question étant bien entendu tirés des univers Disney et Pixar.Le jeu est donc une simulation de vie qui vous invite à vous lier d’amitié avec les personnages de la Dreamlight Valley, la gérer et la façonner à votre image. Vous l’aurez compris, on est en présence d’une proposition très fortement inspirée d’Animal Crossing. Notez d'ailleurs que c'est de nouveau Gameloft (Asphalt 9: Legends, Disney Speedstorm) qui réalise le jeu.