Test de Disney Dreamlight Valley Édition Or : un peu de magie dans votre Switch !

Bienvenue à Dreamlight Valley !

Trop beau pour être vrai ?

Une édition Gold à la hauteur des attentes ?

Tout commence par la création de votre personnage, via un configurateur assez poussé et plutôt réussi avec plein de petits détails et d’accessoires trop mignons. De quoi y passer déjà un bon moment afin de vous concocter un personnage sur mesure pour démarrer votre aventure dans les meilleures conditions ! Malheureusement, ce village magique n’a pas vraiment fière allure à votre arrivée. Un mystérieux mal semble avoir frappé les lieux : “l’Oubli”. Ainsi, l’atmosphère est morose, les habitants semblent avoir perdu la mémoire et leur entrain habituel. Cerise sur le gâteau, de vilaines racines ont envahi le monde. Heureusement, un certain Merlin est là pour vous accueillir et vous expliquer au mieux la situation. Oui oui, c’est bien le fameux Merlin l’Enchanteur qui vous parle ! Il y a presque de quoi se sentir intimidé… Mais pas le temps pour les politesses, il y a du pain sur la planche si vous voulez redonner à ce monde féérique son lustre d’antan !Disney Dreamlight Valleyest un jeu de type “simulation de vie” teinté d’aventure, un peu à la manière d’un Animal Crossing. Ici, vos activités sont tournées vers le positif : aider les autres, faire prospérer votre monde, vous faire plaisir en personnalisant votre maison (entre autres) et pourvoir aux besoins des uns et des autres… dont vous-même.Le négatif n’a pas sa place ici : pas de propos grossiers, pas de combats ou de violence de quelque sorte que ce soit. Le titre est accessible à tous et repose avant tout sur l’univers de Disney et sa magie. C’est donc une parenthèse de douceur et de bonne humeur qui vous attend à chaque fois que vous lancez le jeu… Et cela fait un bien fou !Revenons à nos moutons : en premier lieu, il vous faut retirer toutes ces épines qui ont envahi les environs. Vous pouvez donc vous déplacer librement et les retirer facilement. Tout en vous acquittant de cette tâche, vous allez pouvoir récupérer quelques outils bien utiles par la suite : arrosoir, pelle, pioche, et bien entendu la canne à pêche qui semble être devenue un incontournable de ce type de jeu. Une fois que vous y voyez plus clair, vous pouvez donc logiquement vous lancer dans vos premières plantations.Les manipulations se font très facilement, d’ailleurs l’arrosoir magique vous épargne carrément les allers-retours pour le remplir. Deux éléments vont toutefois rapidement retenir votre attention : d’une part, vous avez une barre d’énergie qui fond comme neige au soleil. Pour la remplir, il vous faut manger quelque chose, vous poser sur un banc ou repasser par chez vous (un simple passage à votre maison suffit). Surtout, votre inventaire propose une taille assez modeste et il va très rapidement afficher complet. C’est un élément plus problématique puisque vous allez ramasser des objets en permanence et cette gestion de l’inventaire va rapidement devenir un boulot à plein temps !Mais revenons à notre maison, qui est évidemment au cœur de votre expérience de jeu. C’est ici que vous pouvez récupérer votre énergie, mais également soulager votre inventaire avec des coffres de stockage (il est également possible d’en placer à l’extérieur). Autant dire que vous allez souvent y faire un tour. Évidemment, la personnalisation de votre maison devrait rapidement devenir l’une de vos activités favorites, de même que son agrandissement lorsque vous n’aurez plus assez de place pour vivre confortablement. L’ambiance est toujours délicieuse, y compris du côté des musiques qui sauront vous faire frissonner les oreilles régulièrement.Vous connaissez maintenant les bases du début du jeu, mais les choses sérieuses commencent quand vous allez à la rencontre des personnages. Tous ont besoin de votre aide, et tous peuvent également vous apporter du soutien… et leur amitié ! Et oui, en plus de les aider à accomplir des tâches, vous pouvez améliorer votre relation en discutant avec eux, en leur faisant un cadeau, en leur préparant un bon petit plat, etc. Evidemment, plus votre relation évolue, plus vous récoltez les fruits de cette belle amitié. Vous pouvez même vous faire accompagner d’un de vos nouveaux amis pour obtenir de l’aide et des bonus dans votre exploration. Inutile de vous préciser que le nombre de personnages Disney présents est énorme et chacun des personnages bénéficie d’un soin tout particulier dans sa réalisation. Les modélisations sont très jolies et les voix sont à l’avenant (la plupart sont les voix officielles en VF). Tout fan de l’univers Disney ne peut donc que craquer !Vous voilà maintenant au cœur de la vie du village : vous aidez les uns et les autres, faites beaucoup de troc, Picsou prospère et agrandit ses magasins (et donc votre choix pour vos achats), les maisons des personnages retrouvent de leur superbe, Dingo vous apprend les rudiments de la pêche… Et si vous vous débrouillez bien, votre maison va également grandir et s’embellir. L’univers commence petit à petit à retrouver sa magie d’antan et les personnages recouvrent la mémoire au fur et à mesure de vos accomplissements. Vous avez même la possibilité de personnaliser les extérieurs avec des multiples possibilités toutes aussi mignonnes les unes que les autres… Bref, vous avez largement de quoi vous occuper !Mais n’allez pas croire que l’histoire s’arrête là : de nouveaux personnages arrivent au fur et à mesure, chacun avec leur univers propre et des missions spécifiques à accomplir ! Le village n’est autre qu’une sorte de hub, dans lequel vous reviendrez à chaque fois entre deux aventures dans des mondes directement inspirés des aventures du personnage Disney que vous allez aider. Par exemple, quel plaisir de retrouver notre cher Rémi dans son restaurant pour l’aider à préparer quelques recettes ! Et attention, même si l’univers est toujours très mignon, les tâches à accomplir ne sont pas pour autant toujours simples. Rémi ne se gêne pas pour vous réclamer quelques plats pas évidents à concocter. Une fois que vous aurez suffisamment aidé le personnage, ou du moins gagné sa confiance, vous pourrez le ramener avec vous dans la vallée pour qu’il puisse s’y installer.Vous l’avez compris, Disney Dreamlight Valley est un jeu évolutif, qui va s’étoffer rapidement et dont le potentiel semble sans fin. Les portails d’accès aux différents mondes sont nombreux et pas toujours aisés à déverrouiller, mais chaque découverte d’un nouveau personnage avec son monde procure le même sentiment magique pour tout fan de Disney qui se respecte. C’est ici que réside la grande force du jeu, de même que le plaisir de côtoyer des personnages Disney et de les entendre vaquer à leurs occupations à côté de vous. Les caractères des personnages sont bien respectés et l’atmosphère est bien retranscrite. Mention spéciale pour Mickey et ses petites phrases tellement adorables ! Plus globalement, le jeu propose mille et une activités, diverses et variées mais toujours liées aux histoires de votre enfance auxquelles vous êtes attaché.Nous n’avons pas encore parlé des collectibles, mais sachez qu’ils sont… vraiment nombreux ! Les complétistes risquent fort d'en faire des cauchemars. De plus, vous allez pouvoir personnaliser à peu près tout ce qui se trouve dans le jeu, à commencer par vos habits évidemment. Si vous êtes toujours frustré en repartant de Disneyland Paris parce que vous n’avez pas pu acheter tous les vêtements et accessoires de vos rêves, vous devriez pouvoir combler ce manque assez facilement ici ! Il y a vraiment de quoi vous amuser et vous faire plaisir, et cela ajoute fatalement au côté addictif du jeu.Malheureusement, tout n’est pas parfait dans ce Disney Dreamlight Valley. Nous l’avons évoqué plus haut, la gestion de l’inventaire est sans doute ce qui nous a le plus ennuyé dans le jeu. Trop restreint, l’inventaire nous oblige à multiplier les manipulations pour ne pas perdre les précieux items récupérés juste avant. Augmenter sa capacité est possible mais coûte beaucoup d’argent, tandis que la taille reste trop limitée. Plus globalement, le crafting est vraiment important et si les amateurs de jeux du genre ont l’habitude, les nouveaux venus pourraient trouver cet aspect du jeu un peu exagéré.Surtout, la version Switch n’est pas exempte de défauts. Si le jeu offre un visuel franchement sympathique et globalement réussi, de même que les musiques sont adorables et constituent un atout fort du jeu, on sent toutefois que la Switch est à la peine.Déjà, la fluidité en jeu est franchement relative. Les déplacements manquent de souplesse, la caméra bafouille de temps en temps, et sprinter n’était tout simplement pas possible la plupart du temps lors de notre test. On note également des temps de chargement longs et trop fréquents. Surtout, les menus sont saccadés et semblent en demander trop à la console de Nintendo.Les manipulations en deviennent parfois compliquées, or il s’agit là d’un point primordial du jeu : inventaire, ateliers de personnalisation, mais aussi et surtout gestion des quêtes… Tous ces sous menus mettent la console à l’épreuve et on constate de gros ralentissements à l’entrée/sortie, voire même quelques plantages. Heureusement, les sauvegardes sont multiples et permettent de sauver les meubles, mais l’expérience de jeu en souffre forcément.En termes de durée de vie, il nous semble tout simplement impossible de vous donner un chiffre tant le jeu est généreux et demande de l’investissement si vous souhaitez progresser. Nous voilà devant un jeu au potentiel énorme et voué à évoluer régulièrement avec l’arrivée d'événements et autres contenus additionnels…On l’a dit, Disney Dreamlight Valley offre un contenu de base extrêmement riche apte à vous scotcher à votre Switch des dizaines d’heures sans problème. Mais tandis que beaucoup espéraient une version free-to-play, il faudra finalement mettre la main à la poche pour découvrir cet univers enchanté. C’est ici la version Gold que nous avons pu tester, vendue 39,99 € et offrant plusieurs avantages : d’une part, vous démarrez l’aventure avec 15 000 pierres de lunes, ce qui constitue un bel avantage pour démarrer l’aventure sereinement. Des bonus sont également accordés en jeu, comme un skin pour votre maison, un animal exclusif et deux costumes spécifiques. Enfin, cette version Gold vous donne accès au premier DLC du jeu, intitulé “A Rift in Time”. Cette extension vous propulse sur l’île de l'Éternité, un tout nouveau monde peuplé de personnages inédits et avec des éléments de gameplay spécifique. On retrouve par exemple Gaston de La Belle et la Bête, Raiponce ou encore EVE de Wall-E, sans oublier notre cher Jafar.Le contenu est là encore très généreux et si on ajoute tout cela au contenu de base, l’ensemble devient simplement gargantuesque. Les trois nouveaux environnements proposés regorgent de ressources inédites, de nouvelles aventures et viennent encore renouveler l’expérience. Ce DLC apporte à lui seul plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires. Enorme !Cela montre toutefois que nous sommes devant un jeu au potentiel quasiment infini… y compris en termes de DLC. Si Disney promet de multiples ajouts gratuits à l’avenir (et il y a déjà eu à ce jour des événements intéressants), il y a fort à parier que les contenus payants se multiplient à l’avenir afin de faire du jeu un véritable jeu service apte à satisfaire les fans… et à rebuter les allergiques du genre. On note d'ailleurs que le jeu propose déjà de sortir le portefeuille pour progresser plus rapidement. A vous de vous faire votre avis, mais ne boudons pas notre plaisir : le contenu offert à ce jour est déjà exceptionnel.