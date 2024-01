Test de Prince of Persia : The Lost Crown, une arrivée éblouissante !

Un scénario digne d’un conte des mille et une nuits

Une exploration fabuleuse

Des combats à couper le souffle

Précisons que l’histoire de Prince of Persia : The Lost Crown n’a absolument rien à voir avec la saga sur PS2. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir joué aux précédents opus. Nous sommes dans le royaume de Perse actuellement affaibli par des conditions météorologiques longues et terribles et devant malheureusement faire face aux attaques contre les Kushan, des guerriers sanguinaires venus prendre le pouvoir.Fort heureusement, la Perse peut compter sur des héros légendaires, les sept Immortels, considérés comme les meilleurs guerriers du Royaume, aux capacités de combat extraordinaires. D’où leur appellation. Ici, nous incarnons Sargon, l’un des sept.C’est après une magnifique cinématique que le tutoriel commence sous la forme d’une mission : se frayer un chemin jusqu’au général Kushan, Uvishka, afin de le terrasser, permettant ainsi de mettre fin au conflit.Ses armes de prédilection sont deux sabres qu’il manie de main de maître et qu’il gardera principalement tout au long de la partie. Durant le didacticiel, la prise en main est fluide et les touches ergonomiques. On peut citer par exemple Y pour attaquer, B pour sauter, ZR pour esquiver et courir ou ZL pour parer. Les explications apparaissent subtilement au fur et à mesure de notre mission, afin de nous apprendre à contrôler notre personnage, sans jamais nous interrompre en pleine action.Courageux, agile et puissant, Sargon parvient à tuer son ennemi principal le général faisant ainsi la fierté des autres Immortels. Nous voilà donc plus tard devant la reine de Perse afin d’y recevoir les honneurs avant de fêter cette victoire. Mais un nouvel évènement malheureux vient très rapidement compromettre les festivités. En effet, Ghassan, le Prince de Perse, a été enlevé par nulle autre que Anahita, qui n’est autre que la mentor de Sargon, ce qui ne fait qu’accentuer la douleur de cette terrible trahison.La reine nous confie alors la mission, ainsi qu’aux homologies de Sargon, d’aller sauver son fils et le ramener sain et sauf. En poursuivant cette ancienne compagne, les Immortels arrivent bientôt devant le Mont Qaf, une cité sacrée où vivrait le Symorgh, une entité de la forme d’un oiseau qui permet à celui qu’il touche de sa bénédiction, d’avoir tout pouvoir légitime sur le Royaume. Les amis se séparent afin de retrouver Anahita et le prince et Sargon découvre très vite que quelque chose d’étrange se passe dans la Citadelle et qu’elle semble maudite !C’est maintenant que notre véritable aventure commence.Toute l’intrigue se passe au Mont Qaf, une immense citadelle. Et avant même de commencer une nouvelle partie, nous pouvons choisir si nous voulons vivre l’aventure en mode exploration ou en mode guidé, ce dernier indiquant par des icônes les prochains objectifs et les passages ouverts ou bloqués.Nous sommes ici dans une aventure de type Metroidvania. Comme tout bon jeu propre à ce style, l’exploration de la cité est labyrinthique et part dans tous les sens.De plus, toutes les zones ne sont pas disponibles immédiatement. Il faut avancer dans l’histoire afin d’acquérir de nouvelles capacités pour notre héros et pouvoir continuer notre périple. Certains lieux sont même cachés et pour d'autres, il faudra parfois utiliser nos sabres pour en ouvrir l'accès.Nous pouvons tomber sur des zones difficiles d’accès nous demandant également une bonne dose d’ingéniosité et de réflexion. Nous reconnaissons bien là l’essentiel de ce que représentent les Prince of Persia avec toutes les acrobaties qu’effectue notre héros et les énigmes qu’il doit résoudre pour réussir à débloquer certains endroits. Nous pouvons même dire que les développeurs ont su implémenter ce qui a fait le succès de la saga au style Metroidvania. Régulièrement, réflexion et dextérité vont de paire surtout lorsque nous avons un temps limité pour résoudre certains casse-têtes. Ces derniers sont passionnants à découvrir mais pas insurmontables et la satisfaction est grande lorsque nous trouvons la solution.Revenir en arrière est monnaie courante. Nous sommes amenés à faire souvent des allers-retours, notamment une fois que nous sommes en mesure d’accéder à des zones initialement inaccessibles. Et pour retrouver facilement ces endroits, nous pouvons obtenir tout au long de la partie, un certain nombre de fragments de mémoire, qui nous permettent de marquer sur notre carte, les endroits importants à retenir afin d’y revenir facilement.La carte est colossale. Vraiment colossale ! Nous pouvons d’ailleurs la consulter à notre gré en appuyant simplement sur le - de la console et fort heureusement car sans elle, nous nous perdrions facilement à coup sûr. Les zones se découvrent au fur et à mesure et nous recevons même l’assistance d’une petite fille maligne, rencontrée au début de la cité, qui peut nous aider à compléter notre carte ou en nous donnant des indices afin de continuer notre aventure. Moyennant des cristaux de temps récupérés sur les cadavres de nos ennemis dont nous parlerons plus bas.Pour nous éviter la lassitude des longs trajets, nous pouvons trouver sur notre route, certaines statues à réparer afin de se téléporter de l’une à l’autre. Dommage qu’elles soient assez peu nombreuses.Bien sûr, outre sauver le prince de Perse, cette exploration nous en apprend beaucoup sur l’histoire de la cité et le mystère qui l’entoure depuis un certain temps. Ces découvertes sont parfaitement bien développées et nous en apprend énormément sur le passé du Mont Qaf. Cela se fait aussi bien par le biais d’écrits que l’on trouve sur notre chemin, que par une bonne quantité de quêtes secondaires données par les quelques personnages qui vivent encore au Mont Qaf.Mais cette grande épopée n’est pas sans danger. Nombre d’ennemis nous bloquent le passage !Les plus connaisseurs reconnaîtront bien là les combats propres à la licence Prince of Persia. Notre héros Sargon est un véritable virtuose avec ses deux sabres.Des armes uniques qu’il garde tout au long de la partie mais qu’il pourra perfectionner au fur et à mesure, que ce soient avec de nouvelles compétences, des combos supplémentaires ou même l’amélioration de la puissance des lames. Pour cela, il nous faut acquérir des amulettes, moyennant des cristaux de temps. Nous les gagnons une fois l’ennemi terrassé. Et plus l’adversaire est fort, plus nous en récupérons. Les cristaux du temps n'apparaissent qu’au Mont Qaf et au-delà du mystère qui les entoure, ils peuvent être considérés comme une monnaie d’échange durant la partie.Il n’y a donc pas de montée de niveau pour Sargon. Il ne possède que ses lames et son agilité en plus des bonus cités plus haut. Évidemment, il conviendra de faire preuve de pas mal de dextérité. Même si les combats sont fluides et magnifiques à regarder, ils demeurent dangereux et ne sont pas forcément simples puisque chaque ennemi a son pattern à connaître et à retenir. Il conviendra de frapper, sauter, parer et esquiver aux bons moments.Ces deux dernières actions peuvent nous être annoncées avec des codes couleurs en fonction de la prochaine attaque : soit jaune quand il faut bloquer le coup avec les sabres, soit rouge quand il faut esquiver ce qui est imparable grâce à une glissade ou un saut arrière. Si la parade est réussie au bon moment, cela peut donner lieu à une très belle petite cinématique où nous pouvons admirer toute la puissance de notre héros et sa rage au combat. En revanche aucun QTE, Quick Time Event, n’est ici proposé.Mais les améliorations ne s’activent pas quand bon nous semble. Cela n’est possible que sous un des arbres Wak Wak, des magnifiques végétaux couleurs or que nous trouvons tout au long de notre aventure. Ces derniers sont très importants car c’est seulement auprès d’eux que nous pouvons également sauvegarder notre partie ou que nous revenons à la vie en cas de mort.Et, comme les statues de téléportation, ils ne sont pas si nombreux que ça. D’où la nécessité d’être toujours prudent durant notre aventure. Mais fort heureusement, les combats sont loin d’être insurmontables.C’est évidemment moins pire que la quantité de vendeurs présents dans la cité. Mise à part 2 ou 3 marchands, les endroits où nous pouvons acheter / améliorer des amulettes ou des compétences ne sont pas légion.Alors certes, nous pouvons trouver des amulettes un peu partout au Mont Qaf mais les allers-retours vers chacun des marchands peuvent être lassants si nous sommes loin d’eux, même malgré la présence des quelques statues de téléportation. C’est dommage mais cela n’enlève en rien l’expérience grisante de cette grande et longue épopée.