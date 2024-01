Test de Make Way : petites mais teigneuses !

Make Way | Announcement Trailer 15/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des circuits personnalisés à la volée !

Un peu de piquant dans ce monde trop mignon !

Make Way propose effectivement de piloter des petites voitures façon Micro Machines sur des circuits qui semblent assez simplistes au premier abord. Il y a toutefois un twist : chaque participant peut apporter sa touche personnelle au tracé ! La course va en effet se dérouler en plusieurs manches, et c’est bien vous qui allez créer le circuit avant de vous y élancer.Pour ce faire, on vous propose une sélection de portions de piste, et chaque participant est libre d’en choisir une pour la placer comme bon lui semble. La première manche peut alors commencer ! A chaque fin de session, des points sont distribués en fonction de votre position à l’arrivée. Un classement est effectué, puis vient la seconde manche dans laquelle chaque participant va pouvoir ajouter une nouvelle portion de circuit… Et ainsi de suite ! C’est très malin, participatif et surtout, cela peut bouleverser la suite de la compétition. Au fur et à mesure des manches, le tracé peut rapidement devenir très compliqué, ou du moins très… surprenant ! La course se poursuit jusqu’à ce qu’un des participants cumule 3000 points. En cas d’égalité, un mode “mort subite” vient vous départager. Voilà que ça se corse !Ajoutons à cela que les véhicules proposent certes une conduite résolument arcade, mais pas forcément facile pour autant. Les petits bolides sont vifs, ultra réactifs et la piste est bien trop étroite pour que tout le monde passe sans encombre. Attendez-vous donc à un sacré grabuge sur la piste.On en profite pour saluer la grande variété de véhicules proposés, certains très directement inspirés de modèles mythiques (Countach, 911, F40…), d’autres complètement loufoques. Ils proposent un comportement “routier” sensiblement différent ce qui devrait encore pimenter les choses…Jusqu’ici, tout va bien, nous restons face à un jeu de course somme toute banal malgré son système de création de circuits. Mais attention, cela ne concerne que le premier mode de jeu. Make Way a plutôt été conçu pour jouer dans le second mode, sobrement nommé “classique” mais qui confère tout le sel du titre : des obstacles, mais également des armes sont maintenant disponibles, et on note une absence totale de murs sur les bords du circuit pour vous maintenir en piste, sauf en virage.Evidemment, toute sortie de route vous élimine de la portion de circuit en cours, mais vous revenez heureusement en piste au prochain checkpoint. A la fin de la manche, les points sont comptabilisés pour chaque portion (aucun point pour les éliminés, quelques points pour les survivants, un bonus pour le premier), jusqu’à la ligne d’arrivée finale.C’est donc là que le jeu commence vraiment, puisqu’il ne s’agit plus seulement de terminer premier : il faut avant tout survivre aux crasses des adversaires, mais également aux petites “surprises” qu’ils auront disséminées sur la piste entre deux manches ! De quoi changer la manière d’aborder chaque portion du circuit même quand on pense commencer à la maîtriser.Les obstacles peuvent en effet se montrer redoutables et impitoyables : toute sortie de piste est définitive, et si vous vous laissez distancer par vos adversaires au point de sortir de l’écran, c’est également terminé pour vous !Nous voici donc maintenant devant un vrai party game dans lequel le pilotage devient beaucoup moins primordial : il s’agit avant tout de survivre, de piéger vos adversaires et surtout de se venger quand ils mettent vos nerfs à rude épreuve. Cela tombe bien, Make Way est jouable jusqu’à quatre joueurs sur une même Switch en local, ou en ligne via des parties privées. Vous pourrez également rejoindre des parties publiques en ligne si le cœur vous en dit. Mais c’est sans aucun doute à plusieurs sur un même canapé que le titre devrait le plus vous amuser…Pour les plus énervés, un troisième mode est disponible, subtilement intitulé “Chaos”. Comme son nom l’indique, c’est ici une véritable foire d’empoigne qui s’annonce : les armes et obstacles sont désormais partout, et même les virages sont dépourvus de glissières. Autant vous dire que dans ce mode, la guerre est totale et votre écran devrait afficher très fréquemment le message suivant :Enfin, un mode personnalisé vous permet de régler tous les paramètres selon vos envies. De quoi vous concocter une partie sur mesure.Notons que votre progression dans le jeu vous permet de déverrouiller de nouveaux véhicules, mais également de nouvelles portions de circuit toujours plus spectaculaires… ou des obstacles plus redoutables. C’est une bonne solution pour prolonger la durée de vie de ce jeu très sympathique mais dont vous risquez quand même de rapidement faire le tour, le concept restant très répétitif.Techniquement, il n’y a pas grand chose à dire : le titre tourne correctement sur Switch et affiche des graphismes colorés, simplistes mais cohérents. On pourra toutefois regretter des temps de chargements un peu longuets s’agissant d’un jeu visuellement peu exigeant pour la console de Nintendo. Les musiques sont plutôt anecdotiques mais pas désagréables pour autant.