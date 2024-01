Test de Watch over Christmas : le point and click de Noël

Sauvons Noël !

Pointez, cliquez, sauvez !

Là encore, comme dans les point’n’click classiques, vous pouvez stocker des objets dans votre inventaire. Libre à vous, par la suite, d’en sélectionner un pour ensuite l’utiliser quelque part à l’écran. Ou de l’examiner en pressant B et en sélectionnant ce que vous voulez faire avec. Par bien des aspects, Watch over Christmas s’inscrit dans la tradition tant de Noël que du genre : nous avons évoqué le graphisme et le level design, il en va de même pour le gameplay. Les amateurs du genre ne seront pas perdus, les novices non plus tant l’ensemble est intuitif.

Watch over Christmas s’inscrit dans la plus pure tradition des point’n’click classiques : les environnements dessinés à la main regorgent d’éléments sur lesquels cliquer et avec lesquels interagir, vous discutez via des boîtes de dialogues en bas de l’écran, là où se trouve aussi votre inventaire. Même le gameplay s’inscrit dans la continuité de titres classiques, comme ceux développés par LucasArt en son temps. Les énigmes sont retorses, mais elles restent logiques, que ce soit pour contourner l’attention des parents, de la grande sœur, escalader le toit enneigé, etc. Bien entendu, on vous laisse la surprise des retournements de situations et autres énigmes qui jalonnent votre exploration.L’histoire est elle aussi assez classique : le Père Noël a été enlevé, c’est à vous qu’il revient de sauver les fêtes de fin d’année et d’aller faire en sorte que tout se déroule comme il faut. Vous incarnez Cisco, un jeune garçon de 12 ans, et vous allez, dans un premier temps, devoir quitter la maison familiale pour parvenir à entrer dans le monde magique de Noël. Là-bas de nouvelles aventures vous attendent.Jouable aussi bien à la manette qu’en tactile, Watch over Christmas propose un gameplay simple et propre à tout point’n’click qui se respecte : on sélectionne et on clique. A partir de là, vous avez plein de possibilités : avec B, vous pouvez d’ailleurs affiner votre clic et ouvrir un court menu textuel qui vous permet de voir, prendre, parler, examiner, selon ce que vous sélectionnez. Si dans la plupart des cas, Cisco effectue l’action qui vous arrange le plus, parfois, il faut affiner un peu vos mouvements et songer qu’on valide avec A, ouvre le menu avec B. Y vous permet d’afficher ou de cacher le contenu de votre sac.