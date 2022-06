[Nintendo Direct] Sonic Frontiers montre de nouvelles images rassurantes

Sonic Frontiers - Nintendo Direct Mini: Partner Showcase | 6.28.2022 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 28/06/2022





































Après les séquences de gameplay diffusées sur IGN, on pouvait craindre pour ce Sonic Frontiers, amenant même les fans à réclamer un report du jeu. Heureusement, Sega, qui indiquait que les séquences diffusées étaient loin d’être représentatives du jeu en lui-même, a su rassurer les foules au cours de ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase.En effet, tout d’abord le public Switch sera heureux de constater la qualité du jeu qui semble avoir été plutôt bien adapté à la plateforme de Nintendo, sans souffrir d’une résolution trop basse ou de baisse de framerate d’après les images diffusées. Bien entendu, on reste toujours loin des standards des autres consoles, mais cela reste convenable.Ensuite, concernant le contenu global du jeu, Sega a révélé une plus grande variété d’environnements dont certains sont tirés des anciens jeux de la licence. Côté gameplay, on a également pu apercevoir une variété d’ennemis contre lesquels Sonic se bat.Les images diffusées par la société japonaise sont donc plutôt prometteuses, même s’il faudra attendre la sortie du jeu pour en savoir plus. Pour le moment, celui-ci est prévu pour cet hiver.