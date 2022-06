[Nintendo Direct] De nouveaux monstres se révèlent pour Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Le sauveur du Royaume - NS, PC (Steam) 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monster Hunter Rise - Armure Ceinture Noire et arbre d'armes du défenseur de haut rang-NS 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les révélations d'aujourd'hui comprennent également l'annonce du set d’armure "Ceinture noire S" et de l'arbre d’évolution d'armes de Haut Rang du "Défenseur", de véritables atouts pour les joueurs qui souhaitent accélérer leur progression vers le rang Maître. L'ensemble "Ceinture noire S" peut être acquis en rendant visite à Senri le facteur, au début du jeu, et offre suffisamment de caractéristiques défensives pour résister aux attaques des monstres de Haut Rang. Les armes du Défenseur introduites dans Monster Hunter Rise ont maintenant des arbres d’évolution de Haut Rang accessibles à la forge. Ces armes améliorées provoqueront suffisamment de dégâts pour venir à bout de n'importe quel obstacle dans le périple des chasseurs vers Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Avec la sortie dans moins de deux jours de Monster Hunter Rise: Sunbreak, on se disait bien que ce Nintendo Direct Mini Showcase ne pouvait pas se passer de Capcom. Et c'est avec ce jeu et son DLC attendu par tous les fans de la série que le programme a commencé. La nouvelle bande-annonce est très prometteuse comme vous pouvez le voir ci-dessous :Il s'agit somme toute de la première bande-annonce officielle pour le DLC Sunbreak à paraître sur Switch le 30 juin. Dans cette vidéo, de nouveaux monstres ont été révélés, souvent des créatures qui font leur retour dans la saga grâce à ce DLC : le Shagaru Magala, le Rajang orage et le Magnamalo enragéDans une seconde vidéo, Capcom dévoile un nouveau set d'armure de Haut Rang et des arbres d’évolution d'armes. Le but de ces ajouts est d'aider au maximum les Chasseurs débutants à accéder au nouveau contenu de Sunbreak, réservé aux joueurs ayant atteint le Rang maître.Voici ce que Capcom nous indique concernant ces nouveautés dans Monster Hunter Rise et leur rôle pour arriver plus vite vers le contenu du nouveau DLC Sunbreak:Le DLC Monster Hunter Rise: Sunbreak sera disponible dès jeudi sur Nintendo Switch !