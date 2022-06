[Nintendo Direct] Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope se date !

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope arrive le 20 octobre ! (Nintendo Switch) 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 28/06/2022





















On pouvait s’y attendre, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a fait une nouvelle apparition au cours du Nintendo Direct Mini Partner Showcase après une longue période d’attente. Ubisoft nous révèle enfin une date de sortie pour le jeu, prévu pour sortir le 20 octobre prochain, et dont les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes.On en découvre également un peu plus sur le gameplay de cet opus dont on savait la formule remaniée, le T-RPG classique laissant place à un gameplay plus proche des séries Xcom et Gears of war. Le tour par tour n’est donc pas totalement abandonné, simplement remanié.Concernant l’univers du jeu, on apprend qu’une sombre entité, nommée Cursa, cherche à absorber toute l’énergie de l’univers. Cela inclut de fait les Sparks (d’où le nom du jeu), nés de la fusion entre Lumas et Lapins Crétins. Votre objectif est donc simple, dérouter Cursa et sauver les Sparks. Et pour ce faire, l'équipe du premier opus s’agrandit avec notamment l’arrivée de Bowser en tant que nouveau personnage jouable.Pour en savoir plus sur le jeu, Ubisoft et Nintendo nous donnent rendez-vous demain pour une nouvelle présentation du jeu à découvrir sur les réseaux d’Ubisoft dès 18h. Notez également que le premier opus, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, fera partie du programme Jeux à l’essai, inclus dans la formule basique du Nintendo Switch Online, sans plus de précisions pour le moment.