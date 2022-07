Dragon Ball : The Breakers, les éditions physiques détaillées

DRAGON BALL: THE BREAKERS - Release Date Trailer 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Présenté pour la première fois en Novembre 2011, Dragon Ball : The Breakers n’a jamais été aussi proche de sortir ! Avec son expérience asymétrique drastiquement différente de ce que la licence propose habituellement, ici il n’est pas question d’incarner Goku ou l’un des Z fighters.Le choix se fera parmi 7 citoyens ordinaires bloqués avec un vilain (Cell, Kid Boo, Freezer). Le but est de réussir à s’enfuir avec la machine temporelle. C’est donc un gameplay rappelant Dead By Daylight en 1 contre 7 qui sera proposé dans cet opus.• Survivez en équipe… ou en solo !Coopérez avec les autres tant qu'il est encore temps, mais attention, le méchant ou les décisions des autres survivants pourraient vous forcer à faire cavalier seul. Quel sera votre style de jeu ?• Piégés dans une "faille temporelle"Échappez-vous d'une immense carte composée de plusieurs zones, mais restez sur vos gardes, le vilain vous observe à chaque instant et pourrait détruire des zones pour réduire votre espace de survie et limiter vos chances de vous échapper.• Éclatez-vous en incarnant des rivaux emblématiques de DRAGON BALL, les méchants de la franchise Dragon Ball. En tant que méchant, vous pourrez manier une puissance irrésistible pour traquer et annihiler les survivants. Maîtrisez les pouvoirs de chaque méchant pour chasser et attraper vos victimes afin d'évoluer et devenir toujours plus puissant !• Personnalisez votre expérience à loisir !Que ce soit dans le camp du méchant ou des survivants, choisissez votre itinéraire de progression et débloquez des compétences, apparences, etc. Affinez votre stratégie personnelle pour prendre la fuite en tant que survivant ou pour votre traque de méchants…• Profitez de bonus et objets uniquesVéhicules, armes, grappin... tirez le maximum de chaque gadget pour affronter le méchant dans votre lutte pour la survie !En plus de l'édition standard, Bandai Namco a dévoilé une édition spéciale à 29,99€ comprenant:- Le jeu- Un costume personnalisable- Une pose de la victoire- Une apparence de véhiculeDes bonus de précommande:- La compétence : coup de pied mural- Un accessoire "Détecteur bleu”Enfin, l’édition Limitée à 79,99€ qui bénéficie des mêmes bonus et ajoute :- Une figurine 9x15 cm de la carapace de Cell- Un steelbook- Des autocollants- Un accessoire “Potala verts”La sortie est prévue pour le 14 octobre 2022. D'ici la, vous pouvez participer aux Closed Network Test qui auront lieux le 6 et 7 aout aux horaires suivants :- Samedi 6 aout - de 04h00 à 08h00- Samedi 6 aout - de 14h00 à 18h00- Samedi 6 aout - de 20h00 à 00h00- Dimanche 7 aout - de 04h00 à 08h00Suivez ce lien pour vous inscrire !