Trois nouveaux ajouts dans le catalogue NES et SNES du service Switch Online

NES & Super NES - July 2022 Game Updates - Nintendo Switch Online 22/07/2022

La librairie du service disponible pour les abonnés continue de s’agrandir avec ces trois nouveaux ajouts.On retrouve le jeu Daiva Story 6 : Imperial of Nirsartia, le sixième épisode d’une série de sept opus de simulation active, développé par Toshiba EMI en 1986. Le personnage embarque dans une guerre galactique et voyage de planète en planète combattant des hordes d’ennemis.Sur le service SNES, c’est Fighter’s History (Data East Corporation) jeu de combat dont l’histoire est initialement publiée pour les arcades en 1993 et porté sur SNES en 1994 et Kirby’s Avalanche (HAL, Banpresto, Compile) jeu de puzzle deuxième de la série Puyo Puyo en Europe, qui s’ajoutent.On vous laisse voir un aperçu de chacun d’entre eux dans la vidéo ci-dessous :Et vous, quel autre jeu rétro aimeriez-vous voir revenir sur le service Switch Online ?