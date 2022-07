Petit Dej PN du 22 juillet : Capcom Arcade 2nd Stadium, GrimGrimoire OnceMore, After Wave: Downfall et Arcade Archives Gun Frontier

Une nouvelle bande-annonce pour le titre GrimGrimoire OnceMore

Capcom Arcade 2nd Stadium : bande-annonce de lancement

Capcom Arcade 2nd Stadium - Launch Trailer 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux titres arcade en approche

Gun Frontier (Taito 1990) Attract Mode 60fps 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Deathrix ont envahi le monde et libéré une mystérieuse météorite provoquant une grande inondation. Les joueurs peuvent améliorer leurs vaisseaux pour de meilleures performances afin de combattre les ennemis les plus brutaux. Un mode coopératif local permet au joueur de faire équipe et de s'aventurer avec d'autres.

After Wave: Downfall official Trailer 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le moment uniquement prévu au Japon dans l'immédiat, GrimGrimoire OnceMore reçoit un nouveau trailer :Mine de rien, cela fait la huitième bande-annonce que Nippon Ichi Software met en ligne autour de son titre GrimGrimoire, qui sera disponible au Japon à compter du 28 juillet 2022. cette fois, c'est la quatrième et dernière branche de magie qui est mise en évidence, permettant d'invoquer des slimes, des golems et des chimères par exemple.Aucune localisation occidentale n'a été évoquée pour le moment mais une nouvelle collaboration avec Vanillaware reste possible en ce sens. Tout dépendra d'abord de l'accueil du titre sur le marché nippon.GrimGrimoire OnceMore est un jeu de stratégie en temps réel en 2D et un remaster du jeu original GrimGrimoire de 2007. Vous incarnez la protagoniste Lillet Blan, une jeune sorcière fréquentant une Académie de magie qui se retrouve coincée dans une boucle temporelle de cinq jours et doit trouver un moyen d'en sortir.- Nouveau système : La "Grande Magie" - Quatre types de "Grande Magie" pouvant être utilisés pendant les combats ont été mis en place. Activés par de nouvelles illustrations.- Graphiques haute résolution et format d'écran large.- Fonction "Avance rapide" pour accélérer les transitions entre les combats et les parties de l'histoire.- Fonction "Sauvegarde au milieu de la bataille" pour faciliter les parties et ne pas repartir de zéro en cas de défaite.- Le niveau de difficulté du mode "Hard" a été ajusté pour être plus difficile que la version originale.- Nouveau système : Arbre de compétences - Gagnez des pièces en accomplissant les tâches prévues pour chaque étape. Les pièces peuvent être utilisées pour renforcer les familiers. Les pièces peuvent également être remboursées.- Mode Galerie - Profitez de diverses illustrations.- Nouvelles voix :Lillet Blan (interprétée par Iori Saeki)Margarita Surprise (dont la voix est interprétée par Miharu Hanai)Gammel Dore (voix de Miharu Hanai)Advocat (voix Hiromichi Tezuka)Capcom nous ressort une seconde salve de plaisir rétro avec de nombreux titres bien connus, jugez du peu :1943 KaiBlack TigerBlock BlockCapcom Sports ClubDarkstalkers: The Night WarriorsEco FightersGan Sumoku (GunSmoke)Hissatsu Buraiken (Avengers)Hyper Dyne Side ArmsHyper Street Fighter II: The Anniversary EditionKnights of the RoundLast DuelMagic SwordMega Man: The Power BattleMega Man 2: The Power FightersNight Warriors: Darkstalkers’ RevengePnickiesRally 2011 LED StormSaturday Night Slam MastersSavage Bees (Exed Exes)SonSon (titre que tout le monde pourra télécharger gratuitement)Street FighterStreet Fighter Alpha: Warriors’ DreamsStreet Fighter Alpha 2Street Fighter Alpha 3Super Gem Fighter Mini MixSuper Puzzle Fighter II TurboThe King of DragonsThe Speed Rumbler (Rush & Crash)Three WondersTiger RoadVampire Savior: The Lord of VampireSi évidemment le gameplay très arcade est d'abord orienté vers les scores, avec des indications, jeux par jeux, sur votre progression, le nombre de parties jouées, les temps réalisés et vos meilleurs scores personnels, Capcom n'a pas oublié de mettre à jour certains titres afin de permettre différents réglages graphiques pour personnaliser votre gameplay à votre convenance et jouer ainsi dans les meilleurs conditions possibles à ces titres anciens.Notons pour les joueurs novices la possibilité de régler la vitesse de jeu, de sauvegarder à tout moment et surtout de pouvoir revenir en arrière de quelques secondes en cas de fausse manœuvre. Nous avons également un classement en ligne pour comparer vos performances aux meilleurs joueurs mondiaux.On commence par un nouveau portage d'un titre Neo Geo qui devrait montrer le bout de son nez le 12 août sur l'eShop de votre Switch. C'est Arcade Archives Gun Frontier, un titre édité à l'origine par Taito en 1990. Le titre a été annoncé lors d'un récent live japonais sur NicoNico C'est un shoot'em up vertical sur le thème du western dans lequel les joueurs doivent vaincre les lézards sauvages qui ont envahi Gloria. Vous devez défendre des colons contre des extraterrestres, selon un gameplay assez classique : vos armes et vos bombes sont mises à niveau en récoltant des bonus (pièces de monnaie américaines et lingots d'or). Arcade Archives Gun Frontier coûtera 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £ sur l'eShop de la Switch.Pour le second titre, 7 Raven Studios a annoncé la prochaine sortie de After Wave : Downfall sur Switch, le 4 août 2022. On s'oriente vers un jeu d'arcade où l'on dirige une sorte de cuirassé qui doit dézinguer divers monstres. Voici les détails partagés par l'éditeur sur ce jeu :Caractéristiques principales- Graphismes 3D de style cartoon avec des effets époustouflants.- Rejoignez vos amis dans une aventure en mode Co-op local.- Plusieurs niveaux de difficulté.- 10 étapes à surmonter avec de nombreux boss brutaux.- Améliorez les systèmes de votre cuirassé pour développer différentes compétences de jeu.- Six cuirassés au choix avec des capacités différentes.- Mode supplémentaire permettant de jouer de plusieurs façons.- De nombreux succès à débloquer dans le jeu.La vidéo semble présenter un titre tonique pas désagréable, on est curieux de prendre cela en main.Profitant d'une petite baisse de prix pour sa précommande à 11,99 €, le titre sera lancé à 14,99 € à partir du 4 août 2022.