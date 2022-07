LIVE a LIVE sort aujourd’hui !

LIVE A LIVE - Un classique revient à la vie ! (Nintendo Switch) 22/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On y est, après des mois de patience , pour la première fois en Europe les fans pourront aujourd’hui se procurer leur épisode de LIVE a LIVE. Sorti initialement en 1994 au Japon, ce jeu a réussi à l’époque à traverser les frontières avec une traduction faite par des fans.Sept héros, une multitude de chapitres se déroulant chacun à une époque différente avec des mécaniques de jeu liées bien spécifiques. On a le choix de les faire dans l’ordre que l’on veut pour une partie personnalisée. Le système de combat au tour par tour est propre à chaque époque que ce soit en pleine période Edo du Japon féodal en tant que ninja ou au confins du Far West en tant que renégat traqué par des chasseurs de primes.On vous laisse découvrir ou redécouvrir le trailer ci-dessous.Pour ce remake, SQUARE ENIX pose sa signature avec cette direction artistique en HD-2D, qui offre un pixel art, une utilisation des lumières et de la profondeur tout simplement somptueux. On est proche des graphismes que l’on retrouve dans Octopath Traveler ou Triangle Strategy.On attend également de pouvoir découvrir la bande-son signée par Yoko Shimomura, compositrice sur FINAL FANTASY XV, Kingdom Hearts ou prochainement Mario + Lapins Crétins : Sparks Of Hope.Que vous ayez précommandé votre version de LIVE a LIVE ou que vous fonciez aujourd’hui sur le e-Shop ou en magasin, partagez nous vos premières impressions dans les commentaires ou sur notre serveur Discord.