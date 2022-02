[NINTENDO DIRECT] Live A Live arrive sur Switch et sort du Japon pour la première fois

Jolie surprise pour cette arrivée de Live A Live le 22 juillet 2022 sur Nintendo Switch et en Occident (avec donc une traduction anglais officielle à la clé). Ce RPG raconte l'histoire de sept personnages différents, chacun vivant à une époque différente allant de la Préhistoire jusqu'au Futur lointain. Les différents chapitres conserve un gameplay similaire mais avec quelques particularités propres aux périodes proposées, comme l'infiltration du guerrier Ninja dans le monde Secret Orders, l'utilisation de l'odorat pour traquer les monstres dans le niveau Contact (la Préhistoire) ou des duels pour la partie "the Strongest".







A la fin de ces sept chapitres, pouvant être joués dans n'importe quel ordre, deux nouveaux apparaissent l'un après l'autre pour relier les différents chapitres et proposer la conclusion à cette saga avec deux options possibles.





Nous sommes très clairement devant un RPG classique, avec exploration, combats sur un échiquier de 7 cases sur 7, gestion des points d'expériences pour mettre en avant la force, la portée des attaques et les temps de charge de certains combos spécifiques. Ici les points de vie de vos personnages sont régénérés automatiquement après chaque combat, si vous perdez tous vos points de vie, vous perdez connaissance. Dépêchez-vous alors de lui remettre des vies pour le faire ressusciter avant qu'il ne soit touché une nouvelle fois et le condamner à disparaître définitivement du combat. Ce sera la même chose du côté des ennemis, le fait de tuer un chef pourra faire disparaître toute l'escouade qui vous attaquait.





Un titre qui devrait séduire de nombreux amateurs en ayant la bonne idée de sortir durant l'été 2022 pour en profiter. Le tarif annoncé est de 49,99 €







L'annonce de la sortie de ce jeu confirme ainsi certains mouvements apparus ces derniers mois. En effet, Square Enix avait enregistré la marque Live A Live le 2 juillet 2020 avant de faire de même quelques jours plus tard en Europe, ce qui paraissait étonnant pour un titre aussi ancien. Nous avons donc l'explication avec cette ressortie qui marquait les débuts du réalisateur Takashi Tokita, avant que son talent n'explose avec Chrono Trigger un an plus tard, puis Parasite Eve, The Bouncer ou encore Final Fantasy : The 4 Heroes of Light. Au niveau de la bande-son, on pourra se délecter de la bande son de Yôko Shimomura, bien connue pour son travail sur Street Fighter II, Kingdom Hearts, Mario & Luigi et Final Fantasy.



LIVE A LIVE - Nintendo Direct 2.9.2022 - Nintendo Switch 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube