[NINTENDO DIRECT] Mario revient jouer au foot sur Switch avec Mario Strikers Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Football - Sortie le 10 juin ! (Nintendo Switch) 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sur le terrain, tous les coups sont permis pour marquer un maximum de buts ! Mario Strikers: Battle League Football siffle son coup d'envoi le 10/06 sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/2knGX90Wdf — Nintendo France (@NintendoFrance) February 9, 2022

Galerie images 10/02/2022













































Quinze ans après Mario Strikers Charged Football, Mario rechausse les crampons et revient sur Nintendo Switch avec un 3e jeu de simulation de football totalement bargée.La surprise est arrivée assez tôt dans le Nintendo Direct diffusé ce soir : Mario Strikers Battle League Football arrive dès le mois de juin prochain sur Nintendo Switch.Au programme : tout ce qui a fait le succès de la série sur GameCube en 2005 pour Wii en 2007 : tous les personnages de l'univers Mario, prêts à tout pour gagner le match qui verra s'opposer deux équipes de 5 joueurs.Les bruits de couloirs de ces dernières années disaient que plus jamais un jeu du style pourrait sortir car Nintendo ne souhaitait pas voir ses personnages être méchants et violents les uns envers les autres. Les premières images du jeu semblent pourtant montrer le contraire : tacles, grillage électrifié et hyper frappe. Tout est de retour.L'aspect stratégique est renforcé avec la possibilité de personnalisé ses personnages pour favoriser la vitesse ou la force. Et le jeu devient désormais jouable jusqu'à 8 joueurs, en 4 vs 4, sur une seule console !Le mode en ligne sera évidemment aussi de la partie avec notamment un mode "Club" où jusqu'à 20 joueurs peuvent rejoindre un Club et le faire progresser dans le classement mondial.Quand allons-nous pouvoir découvrir tout ça ? Avant l'été puisque Mario Strikers Battle League Football sortira le 10 juin, exclusivement sur Nintendo Switch.