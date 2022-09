Les sorties Nintendo Switch du mois de septembre 2022

Gerda: A Flame in Winter

Il fut l'une des surprise de l'Indie World de décembre : Gerda : A Flame in Winter, fait son apparition sur Switch.Dans ce jeu au décor inspiré par peinture impressionniste nordique, vous êtes plongé dans le Danemark au temps de la Seconde Guerre Mondiale. Entre choix décisifs et exploration, l'infirmière Gerda devra subir chaque conséquence de vos actions.Inspiré d'évènements réels, vous devrez faire votre possible pour protéger vos proches en restant fidèles à vos convictions.Saurez vous prendre les bonnes décisions ? Découvrez l'histoire de Gerda : A Flame in Winter dès le 1er septembre."Yare Yare Daze !". JoJo sort ses muscles sur Nintendo Switch dans JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle REdité par Namco Bandai, retrouvez plus de 50 personnages de l'univers de JoJo dans ce jeu de combat. Avec l'esthétisme proche du manga et de l'animé, faites s'affronter Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh et bien d'autres personnages provenant de tous les arcs de JoJo's Bizarre Adventure pour la première fois.Différents modes vous attendent comme All-Star Battle, Arcade, En ligne, Versus, Entraînement et Galerie. Le mode principal, All-Star Battle, comprend les affrontements mémorables, mais aussi de tout nouveaux combats uniques.Evolution ultime de All-Star Battle sorti en 2014, JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R reprend l'expérience original avec des ajustements comme le rythme des combats, l'ajout de frappes bloquantes, de ruées aériennes et ses nouveaux enregistrements audio.Les hommes du pilier attendent votre venue dans JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R , prévu le 2 septembre sur toutes les plateformes.Et si Super Smash Bros Ultime rencontrait l'univers Lego ? C'est ce que propose Bandai Namco avec Lego Brawls.Pour ce jeu de combat, assemblez votre personnage ultime afin de faire mordre la poussière à vos adversaires. Les possibilités de style, stratégie et personnalité de votre combattant sont multiples. ce sera à vous de construire le LEGO ultime.Que ce soit en local ou en ligne avec le monde entier, les joueurs s'affronteront à coups de briques dans des décors au style LEGO. Les joueurs des autres plateformes pourront également se mesurer à vous dans les différents modes de jeu (4 contre 4, bataille royale, chacun pour soi).La victoire briquée n'attend plus que vous avec LEGO Brawls, dès le 2 septembre sur toutes les plateformes, y compris Switch.Vous attendez Pokémon Ecarlate et Violet avec impatience ? Découvrez alors Temtem, un jeu inspiré de la franchise des monstre de poche en multijoueur.Vous débarquez à l'aventure dans l'Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem. A l'instar de Pikachu, capturer des Temtem sauvages, affronter d'autres Dresseurs, décorer votre maison, explorer un monde en ligne.L'Arcipel Aérien est composé de 6 iles remplies de Temtem différents a collectionner. Vous aurez également le plaisir de contrecarrez les plans du Clan Belsoto aspirant à contrôler l'Archipel, battre les huit Maîtres de Dojo pour devenir le Dresseur de Temtem ultime !Dans votre aventure, vous découvrirez " ce monde massivement multijoueur ." Vous pourrez ainsi voir évoluer les dresseurs du monde entier, partager leurs aventure et les affronter.Avec un ami, vous parcourez le monde de Temtem dans l'objectif d'œuvrer ensemble vers un objectif commun.Attrapez l'ensemble des Temtem pour devenir le dresseurs ultimes à partir du 6 septembre.A vos armes ! la licence Splatoon est de retour avec Splatoon 3.Pas juste un simple Splatoon 2.5, le nouvel opus des Inklings s'offre de nouveaux modes de jeu, nouvelles cartes, de nouvelles armes ainsi que de nouvelles possibilités de customisation.Nintendo, via le Splatoon 3 Direct, a dévoilé la Cité-Clabousse (le hub central) ainsi que les différentes nouveautés.En plus de guerre de territoires et du nouveau mode histoire, le Salmon Run, les guerres Tricolores, le mode Cartes et Territoires, les Trifenders, 3 nouveaux amiibos, les armes et arènes des 2 précédents opus, ainsi que des éléments de customisation sont au programme ( Xavier en a fait justement un dossier ).Etes vous prêts pour affronter les Octariens avec votre encre ? Réponse dès le 9 septembre.Avis à tous les fans de basket, NBA 2K s'offre une version 2023 sobrement intitulé NBA 2K23.En plus de pouvoir enchainer les dunks et les dribles entre amis, NBA 2K23 vous propose le mode "Jordan Challenge" . Ainsi vous pourrez revivre les plus grands match d'un des basketteurs les plus connus au monde. 15 moments jouables du sportifs seront accessibles afin de ressentir les match les plus célébre du joueur des Bulls de Chicago.Il est également à noter que la Switch ne se retrouve pas amputer de mode par rapport aux autres versions consoles (petite référence à FIFA)Serez vous à la hauteur (Mickael Jordan mesure 1,98m) de cette légende ? En piste dès le 9 septembre 2022 sur toutes les plateformes Après plusieurs reports, il est enfin annoncé : le remake de XIII arrive bientôt.Bande dessinée d'origine, vous incarnez "XIII", un homme amnésique, désigné comme principal suspect dans l'assassinat du président des USA, qui fera tout pour prouver son innocence.Avec des graphismes en cel-shading respectant l'œuvre orginal, vous pourrez découvrir ou redécouvrir un jeu mêlant action, infiltration et exploration dans un scénario aux multiples rebondissements.Absent du remake pour le moment, le mode multijoueur en ligne (jusqu'à 13 joueurs) est prévu pour une sortie ultérieure.Découvrirez votre véritable identité et votre implication dans cette trahison à partir du 13 septembre. No spoils dans les commentaires.Alors que la publication de ce dossier était bouclée, on a appris la sortie d'un nouveau jeu Shovel Knight le 23 septembre 2022. Il s'agit de Shovel Knight Dig, et on vous renvoie vers cette news pour tout savoir sur sa sortie Voici néanmoins la bande-annonce révélant cette date proposée par Yacht Club Games, le studio derrière ce jeu qui cartonne depuis plusieurs années maintenant sur nos consoles :Pour une surprise, c'est une surprise ! Rendez-vous le 23/09 sur Switch, Steam et Apple Arcade !Edité par Microids, Alfred Hitchcock - Vertigo est la libre adaptation du film Sueurs Froides.Pour les fans du film, vous incarnerez ainsi l'écrivain Ed Miller, traumatisé suite à un accident de voiture. En quête de réponse sur les causes de cet accident, les vertiges commenceront tout comme les questions.Souhaitant mettre en avant les questions autour deA la direction artistiques inspirée, le titre vous poussera à découvrir les mystères autour de cet accident.Que le suspense commence, avec Alfred Hitchock - Vertigo, dès le 27 septembre sur toutes les plateformes, y compris Switch.FIFA 23 (de son nom complet : EA SPORTS™ FIFA 23 Nintendo Switch™ Édition Essentielle) est en approche sur Switch pour le mois de septembre.Annoncé par EA depuis quelques mois, FIFA 23 n'aura le droit qu'à une version Essentielle sur Switch , se targuant même le luxe de n'ajouter AUCUN contenu supplémentaire. Les nouveautés seront principalement esthétiques ainsi que l'ajout de certains clubs féminins.S'agissant du dernier opus de la collaboration entre EA et FIFA, la question reste ouverte concernant le portage du prochain jeu EA Sport FC sur la console hybride de Nintendo.A tous les amateurs de la série, FIFA 23 Legacy Edition est prévu le 30 septembre.