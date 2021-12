[Indie World] Gerda: A Flame in Winter, le nouveau jeu narratif des auteurs de Life is Strange

C'est une potentielle pépite à surveiller car pour le moment nous en avons vu trop peu pour se faire totalement une idée de la qualité du titre. C'est le studio français Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why) en collaboration avec PortaPlay qui nous propose cette aventure narrative se déroulant au Danemark, sous l'occupation allemande en pleine seconde guerre mondiale. Le titre dépeint la vie d'une infirmière, Gerda, en proie avec toutes les difficultés du quotidien.

Dans son petit village, les jours sont difficiles et il faut donc se serrer les coudes. Alternant les rencontres et d'inévitables décisions à prendre pouvant avoir de graves répercussions pour la survie de ses proches, Gerda pioche dans des histoires véritables.



C'est le style graphique qui étonne le plus car face à la durée de certaines situations, les développeurs ont choisi d'utiliser une représentation de type aquarelle qui adoucit les choses. Il faudra voir si cela ne pixelise pas trop sur le portage Switch mais le rendu est étonnant et très intéressant. Un titre à suivre sans aucun doute ! Ce jeu d'aventure RPG lite, classé PEGI 16 à cause de son background, offrira une interface et du texte en français. Aventure solo uniquement. Le jeu sortira courant 2022 sans autre précision pour le moment.

Lorsque la neige cessera de tomber, le petit village danois de Tinglev ne sera plus jamais le même. Marchez dans les pas de Gerda alors que son quotidien est bouleversé par l'occupation de son village en pleine Seconde Guerre mondiale. Choisissez où aller, comment agir et à qui faire confiance dans cette expérience narrative intime de type RPG-lite et inspirée par une histoire vraie. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour protéger vos proches ?

À travers une histoire poignante, vous incarnez Gerda, une infirmière qui devra s’armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement. Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du petit village danois où elle a vécu toute sa vie. Livrée à elle-même, Gerda devra tout tenter pour sauver ses proches.

En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision peut engendrer de lourdes conséquences. Faites vos choix grâce à un mélange d'exploration, de dialogues et de gestion de ressources. Toutes les décisions que vous prendrez seront intimement liées à vos traits de personnalité dans cette expérience narrative unique de type RPG-lite. Véritables compétences dans le jeu, vos relations et la façon dont vous interagirez avec vote entourage façonnera le récit et influencera le dénouement de l’histoire.

Gerda: A Flame in Winter est une histoire de compassion et de courage, inspirée d'événements réels. Découvrez une face cachée de la grande Histoire et façonnez votre propre expérience.

En voici la bande annonce :