[Indie World] Grime, le RPG action-aventure impitoyable arrive sur Switch durant l'été 2022

Grime nous propulse dans un monde froid et votre personnage est très particulier. Bâti à base de roches (comme la plupart de vos ennemis) et ayant un trou noir à la place de sa tête, vous allez devoir affronter de nombreux obstacles, chaque ennemi ayant une IA particulière qu'il va falloir étudier pour arriver à le faire vaciller. La mort sera donc au rendez-vous très souvent, surtout au démarrage, nécessitant de refaire sans arrêt la route jusqu'à mettre bas le boss du niveau. Au niveau des décors, nous aurons un décor de grotte au départ, avant d'espérer arriver à des déserts ou même des jardins. Bref, avant de voir le soleil, il va falloir ramer au départ et s'accrocher sur les premières parties.

Grime ressemble par certains aspects à Dead Cells, avec sa dose de RPG, du combat, de nombreux passages secrets dont certains ne seront clairement pas évidents à trouver, d'autant qu'il faudra débloquer en premier certaines compétences pour pouvoir y accéder, et du loot.

La particularité du titre est au niveau de la tête du personnage composée d'un trou noir. Vous allez devoir durant les combats absorber l'essence de vos ennemis en effectuant des parades les plus précises possibles afin de vous soigner quand la jauge sera pleine ou d'acquérir de nouvelles compétences, comme augmenter votre force, votre dextérité et votre résonance. Une prise de risque encouragée donc pour combattre mais aussi pour se défendre.

Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Votre défi sera de survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, parez et absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs aspects contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois.





GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d'améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu'il existe plus d'une façon de détruire un ennemi.





Extrêmement punitif au départ, Grime vous demandera de la persévérance pour progresser, mais cela devrait faire le bonheur des amateurs de Die and Retry, même si devoir se retaper un niveau en cas de décès depuis votre dernier point d'apparition en fera rager plus d'un.



GRIME - Announcement Trailer - Nintendo Switch 16/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Grime est un jeu solo édité par Akupara Games et sortant durant l'été 2022. Il est classé PEGI 12 provisoirement. Il supportera le français à l'écran.