[Indie World] A la découverte de Timelie de Urnique Studio (démo proposée)

Timelie fait partie de ces jeux dont le concept est plus qu'intéressant, compte tenu des possibilités qu'il semble proposer. Développé par Urnique Studio, il s'agit d'un jeu d'aventure avec un mix de puzzles et d'infiltration dans lequel vous contrôlez le temps, à la manière d'un lecteur DVD.En jouant avec le temps, vous avez ainsi la possibilité de retourner dans le passé, de découvrir le futur pour mieux déployer votre stratégie de jeu, ou tout simplement pour éviter un ennemi à l'écran.Les protagonistes du jeu sont une petite fille et son chat, la petite fille étant dotée d'un pouvoir : la prémonition. Dans Timelie, nous contrôlerons successivement l'un ou l'autre, pour leur permettre de progresser sans se faire repérer par leurs ennemis.L'objectif, c'est de s'échapper du monde qui est le leur, un monde aux graphismes "surréalistes remplis d'abstractions colorées", explique le communiqué officiel.Le jeu sort ce 15 décembre, et une démo du jeu devrait être disponible sur le Nintendo eShop pour vous permettre d'en découvrir le gameplay en toute sérénité.