[Indie World] : Baby Storm, panique à la crèche

Et nous voilà avec Forever Entertainment qui nous offre une sorte de Party Game jouable à quatre : la gestion d'une crèche. On notera au passage que certains mini-jeux nous rappelle étrangement des versions relookés d'autres mini-jeux de party game que nous avions testé dans le passé, il faudra que l'on vérifie. Des bébés partout et pas franchement les plus adorables. Bref vous allez plonger dans les pires dépressions si vous n'arrivez pas à garder le contrôle.

Courez, nettoyez, câlinez et donnez à manger aux bébés pour obtenir le meilleur score, en solo ou coop locale jusqu’à 4 joueurs ! Votre mission consiste à s’occuper d’adorables (et parfois détestables) bébés dans une crèche !





Vous êtes équipé de jouets pour la récré, de nourriture pour les repas, de couches pour vous-savez-quoi, et même d’un super robot aspirateur télécommandé pour nettoyer derrière vous ! Si vous êtes seul, des power-ups sont là pour vous dépanner : un Téléporteur qui vous permet de vous déplacer rapidement, et des Maracas pour distraire les enfants qui se battent.





Assurez-vous de compléter les désirs des bébés dans le temps imparti, sinon quoi ils se mettront à pleurer et annuleront votre combo de score ! Petite astuce : ces bébés peuvent paraître intimidants, mais ils ont seulement besoin d’un peu d’attention et de câlins. Faites juste attention à ceux qui mordent !





Votre aventure vous amènera dans plusieurs environnements différents, chacun ayant des graphismes colorés et des musiques dynamiques – embarquez dans ce voyage autour du monde et à travers le temps ! Frayez-vous un chemin à travers des niveaux originaux et excitants, obtenez des tonnes de points, débloquez de nouveaux mondes et mécaniques, et rencontrez de nouveaux bébés spéciaux aux pouvoirs mystérieux…





Si vous menez cette mission à bien, vous deviendrez sans aucun doute le meilleur baby-sitter de l'univers ! Tiens, tiens, on te connaît comme mini-jeu toi !



Baby Storm || Nintendo Switch Trailer 15/12/2021

Voilà un challenge ouvert pour tout public qui sera lancé le 21 janvier 2022 sur l'eShop. Profitez des fêtes de fin d'année pour vous reposer avant de prendre en main ce titre. Cependant, un tel jeu ne vous préparera jamais à la gestion d'une vraie crèche !