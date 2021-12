[Indie World] Une aventure se peint dans Chicory: A Colorful Tale

Chicory: A Colorful Tale - Launch Trailer - Nintendo Switch 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prenez votre pinceau et partez à l'aventure avec le nouveau jeu du studio Finji : Chicory: A Colorful Tale.Dans la province de Piquenique, vous pouvez peindre partout. Voici le pitch de Chicory : A Colorful Tale, jeu au gameplay unique et coloré.Niveau scénario : Chicory, ton artiste de renom et détentrice du Pinceau, a disparu, et toutes les couleurs avec elle. Et c'est à toi de prendre le Pinceau et d'endosser son rôle.La peinture te sera utile pour résoudre des énigmes et interagir avec tes environs dans un monde peuplé par plus de 100 personnages. En solo ou coopération local, peignez un scénario comprenant plus de 10 heures de jeu et des douzaines de quêtes annexes, comme la livraison du courrier, des cours d'art, de la photographie, et bien plus encore.Petit plus, la musique est composée par Lena Raine, l'artiste qui à signé Celeste et Minecraft.A vos pinceaux dès maintenant sur Nintendo Switch pour 18,99 €, texte en français et 1444 Mo d'espace libre nécessaire pour accueillir ce titre.