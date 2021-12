[Indie World ] Parkasaurus : faites votre propre Jurassic Park

Le jeu vous propose de reprendre en main au parc abandonné et de le convertir en parc de dinosaures. C'est donc une simulation de gestion de parc de dinosaures dans lequel vous devrez gérer vos finances, votre parc, vos employés, les dinosaures etc. Le titre a déjà reçu de très bonne critique et fait donc la joie de Boris de le voir arriver sur Nintendo Switch au printemps 2022.



Très Jurassic Park dans son concept, vous allez devoir imaginer les attractions qui vont attirer le public et ainsi remplir vos caisses. Vos visiteurs ont d'ailleurs un système d'évaluation dynamique où ils laissent une note étoilée en fonction de leur plaisir éprouvé. Au programme, nous avons plus de 80 éléments à construire et 4 types d'employés à gérer, allant de la nouvelle recrue au vétéran chevronné plus apte à gérer les incidents aléatoires. En effet, régulièrement un petit problème est planifié pour éviter de vous assoupir sur votre création : une attaque de dinosaure pas content est si vite arrivé, monsieur T-Rex ayant parfois la fâcheuse habitude de choper un touriste un peu trop étourdi.





Mais il va falloir aussi trouver le moyen de vous procurer de nouveaux dinosaures. Alors, en parallèles du parc, il va falloir réaliser des fouilles dans le but de retrouver des ossements et autres objets vous permettant de ramener à la vie de nouveaux dinosaures.Les plus anciens étant les plus convoités. Une fois que vous avez obtenu votre précieux dinosaures, il faudra lui créer son biotope particulier pour qu'il puisse y vivre : exposition, matériaux utilisés, la végétation, l'altitude et l'humidité, tout ceci est à prendre en compte !







Les jeux de gestion sont typiquement à l'aise sur PC et on espère que l'écran de la Switch ne perdra pas trop de cette conversion (ainsi que la prise en main). Le texte sera au moins en français à l'écran.



Parkasaurus Launch Trailer 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube