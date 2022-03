[Indie World] OMORI fera son arrivée sur Switch

OMORI - Announcement Trailer - Nintendo Switch 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous incarnez Omori, un jeune garçon qui vit dans l'Espace Blanc où tout est blanc, sans murs, avec pour seule décoration une ampoule noire qui pend de façon inexpliquée. Dans cette pièce froide, il y a une couverture, un ordinateur portable, un chat, un carnet de dessin, une boîte de mouchoirs et cela contente Omori qui vit ici depuis aussi longtemps qu'il se souvient.





Mais Omori n'est pas seul, il a des voisins qui viennent lui rendre visite de temps en temps et qu'il apprécie. Pourtant, un sentiment au fond de lui le dérange. Il se souvient d'un autre ami, quelqu'un d'important qu'il a oublié. Et au fond de lui, il a le sentiment qu'il n'a pas toujours vécu ici.





Ce RPG réalisé à la base sous RPG Maker vous plonge dans un monde fantaisiste. Votre aventure est terminée mais vous allez devoir vous rappeler ce qui s'est passé. Le titre devrait piquer la curiosité des amateurs d'Earthbound et d'Undertale, et sa bande son s'annonce superbe. Le style de jeu reste en revanche très particulier, l'accueil de ce titre sur Switch sera à surveiller. Bref, si vous cherchez un titre sortant de l'ordinaire, cochez le dans votre carnet.





Les Indie World s'est achevé avec un One More Thing. Il s'agit de OMORI, déjà disponible sur PC, qui fera son apparition sur Switch.A la suite d'un Kickstarter et d'un développement douloureux, OMORI vous permettra d'explorer un univers particulier. Comparé a EarthBound, le jeu proposera des combats au tour par tour, composé de sujets sérieux et intenses.OMORI est présenté par le Nintendo Eshop comme un monde étrange et bariolé, débordant d'amis et d'ennemis. Vous devrez naviguer entre l'ordinaire et l'onirique pour dévoiler un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous choisirez déterminera votre destin... et peut-être aussi celui des autres.Embarquez dans l'univers particulier de OMORI dès le printemps 2022.