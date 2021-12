[Indie World] Le skate n'attend que vous avec OlliOlli World

OlliOlli World - Official Gameplay Trailer - Nintendo Switch 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l'un des millions de niveaux à partager disponibles. Vous pensez être à la hauteur ? Atteignez la pleine maîtrise grâce aux millions de niveaux du mode bac à sable ou affrontez vos rivaux du monde entier en mode Ligues via un vaste système de combo de plus de 100 mouvements à maîtriser et combiner pour espérer remporter la première place.

OlliOlli World vous transporte à Radlandia, luxuriant paradis du skate peuplé de personnages excentriques . Venez enchainer les grinds et les tricks pour tenter d'approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana.Ridez à toute allure dans Los Vulgas à la recherche de nouveaux passages, de quêtes secondaires, de récompenses géniales et d'occasions de tricks mémorables. La personnalisation de vos tenues, de vos tricks, et de votre style vous permettra de vous exprimer au maximum.Les dieux du skate n'attendent que vous avec OlliOlli World prévu le 8 février 2022. Les précommandes sont déjà disponibles et vous donne accès à des bonus cosmétiques. D'ailleurs la plupart des récompenses vont vous permettre de personnaliser votre tenue, vos tricks et votre style. L'ensemble est baigné musicalement avec divers morceaux IDM et Electronica.