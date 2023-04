[Indie World] Prenez part à la mélodie avec Figment 2 : Creed Valley

Figment 2: Creed Valley - Announcement Trailer - Nintendo Switch 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au sein des Indie World, l'équipe Bedtime Digital Games présente la suite de Figment sous le nom de Figment 2 : Creed ValleyPrenez place au sein d'un jeu d'aventure se déroulant dans l'esprit humain. Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Que ce soit en solo ou en coopération locale avec un ami.Cette nouvelle itération insiste sur la musique. En effet, les Cauchemars ont chacun leurs propres thèmes musicaux qui mettent en lumière leur raison d'être.Figment 2 : Creed Valley est prévu pour février 2022. Cependant, vous pouvez vous essayer à la mélodie avec la démo disponible dès aujourd'hui.