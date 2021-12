[Indie World] Dungeon Munchies : préparez vous à la soupe de monstres

Si dans la plupart des cas de cet Indie World, les annonces nous demande de patienter plusieurs mois avant de pouvoir jouer aux titres présentés, quelques-uns nous font l'honneur d'être lancé sur l'eShop aujourd'hui même. Par ces quelques nouveaux, voici Dungeon Munchies, lancé à 14,49 € et qui requiert 1971 Mo d'espace libre. On objectera que le français n'est pas présent parmi les langues supportées au sein de ce jeu.







Dungeon Munchies vous demande de chasser les créatures, de préparer avec leurs restes diverses préparations culinaires qui vous permettront, en les consommant, d'obtenir certaines capacités. La combinaison de plats que vous choisissez de manger aura un impact sur votre manière de jouer. Vous l'aurez remarqué au niveau de la vidéo, vos déplacements au départ sont clairement de type mort vivant. Pour gagner en rapidité et en souplesse, il va falloir débloquer ces capacités en faisant la tambouille. Allez hop, un soupçon de bave de crapaud etc...

Ce RPG à défilement latéral était sorti en accès anticipé sur PC en 2019. Vous avez été ressuscité dans un énorme complexe souterrain et vous devez quitter cet étrange endroit. Vous vous retrouvez du moins avec une étrange affiche scotchée sur la figure qui a pris possession de vous. Aidé de la nécro-chef morte-vivante Simmer, vous devez survivre, cuisiner diverses recettes pour vous nourrir et trouver un moyen de vous évader.







Vous allez pouvoir créer toutes sortes d’armes mortelles à partir de plantes et de morceaux d’animaux que vous ne pouvez pas manger. Associez-les à vos plats favoris pour créer les combos de bataille les plus puissants.



En fait, ce n'est pas tout à fait un festin car il y a une contrainte : votre estomac est incapable de supporter plus de sept plats, il va donc falloir jouer l'optimisation niveau consommation pour ne prendre que ce qui sera utile. Choisirez-vous un peu de jus de goyave, des crevettes grillées ou du crabe sauté pour récupérer dans l'ordre un peu de vie, occasionner des dégâts supplémentaires ou posséder un bouclier d'eau ?

On regrettera sur le premier aperçu le choix d'une police de texte moyennement lisible, on craint un peu la lecture des textes sur une Switch lite, à vérifier cependant. Même si nous sommes dans une danse macabre, le bestiaire reste farfelu, avec la nécro-chef triple A auto-proclamée Simmer au diabolique « Seigneur de la forêt » vaudou, en passant par les révolutionnaires radicaux du culte de la révolution des fruits, tout le monde voudra vous assigner des tâches, mais aucun d’entre eux n’est totalement sain d’esprit.





On a déjà quelques membres de l'équipe volontaires pour tester le jeu, si on récupère une clé, on vous tient au courant.