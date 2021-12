[Indie World] Survivez avec vos amis dans Don't Starve Together

Don't Starve Together - Indie World 2021 Nintendo Switch 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pénétrez dans un monde insolite et inexploré qui regorge de créatures, de dangers et de surprises étranges. Récoltez des ressources pour façonner des objets et des structures qui reflètent votre style de survie. Découvrez les mystères de ces terres étranges en suivant votre propre style de jeu. Coopérez avec vos amis dans une partie privée, ou tentez votre chance avec des inconnus en ligne. Collaborez avec d'autres joueurs pour survivre en milieu hostile, ou tracez votre route en solitaire. Faites le nécessaire pour survivre, et surtout : ne mourez pas de faim.

Si vous connaissez Don't Starve, disponible sur Switch (et WiiU), Don't Starve Together est la version multijoueur du jeu de survie.Présenté comme une extension autonome multijoueur du jeu original, Don't Starve Together vous emmènera dans un monde à l'univers particulier. Votre mission est de survivre ensemble aux nuits.Don't Starve Together hantera la Switch à partir du printemps 2022.