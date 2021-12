[Indie World] Afterlove EP pose la question : comment vivre après la perte de son amour ?

Le directeur créatif de What Comes After et de Coffee Talk nous livre une histoire d'amour, de perte et de musique. Afterlove EP se déroule à Jakarta, en Indonésie, et met en scène le jeune musicien Rama, qui s'efforce de composer des morceaux après la mort de sa petite amie, Cinta. Quand on perd l'être aimé, pas facile de trouver l'inspiration pour achever l'EP musical qu'il lui avait promis avant son décès.

Alors que ses amis proches et les membres de son groupe sont tous déterminés à l'aider à passer à autre chose, Rama se morfond dans son existence, ressassant les promesses qu'il a faites à Cinta avant qu'elles ne puissent être tenues.



Mais il y a une autre chose qui empêche Rama d'avancer, c'est Cinta elle-même, dont la voix vit désormais dans sa tête. Au fur et à mesure qu'il explore la ville avec Cinta, les choix et les interactions de Rama mèneront à une variété d'embranchements possibles de l'histoire, et finalement à un certain nombre de fins différentes.







Afterlove EP mélange des éléments de visual novel, de jeu de rythme et d'aventure narrative, et met les joueurs au défi de créer des compositions musicales pour tenir la promesse de Rama à Cinta. Le jeu comporte également une bande sonore originale du groupe indonésien L'alphalpha composée tout spécialement pour ce titre et des illustrations de l'artiste Soyatu, qui apporte une touche graphique très particulière. Afterlove EP invitera les joueurs à découvrir ce jeu sur Nintendo Switch durant l'été 2022. Le jeu sera uniquement affiché en anglais.