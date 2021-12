[Indie World] Avis aux amateurs de jeux de société : Let's Play ! Oink Games débarque sur Switch !

Let's Play! Oink Games - Nintendo Switch Release Trailer | Indie World Showcase 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avoir toujours quelques jeux de société dans sa Nintendo Switch peut s'avérer utile. Et pour ceux qui en ont assez des classiques du genre, voici de quoi renouveler vos soirées entre amis : Let's Play : Oink Games vous propose 4 jeux variés et pour certains originaux.Songez donc aux thèmes choisis : débusquer un faux artiste, devenir le meilleur investisseur, partir à la chasse de trésors sous-marins, et survivre sur la Lune en gérant vos ressources. Intriguant non? Ces jeux, tirés de versions physiques, sont promis fidèles aux originaux et surtout très faciles d'accès. Voici le trailer de présentation :Gros avantage, vous allez pouvoir jouer à plusieurs en local, ou online en créant un salon avec vos amis. En plus, on nous promet l'arrivée de nouveaux jeux à l'avenir. Que demande le peuple ?Ah oui... Une date de sortie peut-être. Et bien figurez vous que Let's Play! Oink Games débarque dès aujourd'hui sur Nintendo Switch ! Faites chauffer les dés !