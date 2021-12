[ Indie World] Pépite en approche : Endling : Extinction is Forever arrive bientôt sur Nintendo Switch !

Endling: Extinction Is Forever - Nintendo Switch Trailer | Indie World Showcase 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà un jeu indépendant qui pourrait bien être une petite pépite en devenir : Endling : Extinction is Forever vous propose d'incarner une maman renard qui va tenter de survivre et surtout de garder en vie ses 3 petits en vie dans un monde futuriste apocalyptique, sous la menace constante de... Nous ! Et oui, il est ici question de nous sensibiliser aux questions environnementales et à l'impact de l'être humain sur notre chère planète. Découvrez donc le trailer ci-dessous :La direction artistique est superbe, et les enjeux peu communs. Le jeu se déroulera principalement de nuit pour correspondre au rythme de vie naturel de ces chères créatures. Vous devrez donc aider vos petits à évoluer, à apprendre à se débrouiller par eux-mêmes, et surtout à trouver leur place dans un monde dévasté par les humains.On a vraiment hâte de découvrir plus en détail ce fameux Endling : Extinction is Forever. Notre patience ne devrait pas être mise à (trop) rude épreuve, puisque le jeu est annoncé pour une arrivée dès le printemps 2022 sur Nintendo Switch. D'ici là, pensez donc aux pauvres petits renards et consommez responsable pour Noël !