Test de Endling Extinction is Forever : itinéraire d’une renarde dans un monde en ruine

Une mère et ses enfants

Retrouver son petit

Le second cheminement propose de tenter de retrouver votre renardeau kidnappé. Toutes les trois nuits environ, une odeur violette apparaît devant vous dès la sortie de votre tanière : celle de votre petit disparu ! A vous de découvrir les trois points d’intérêt nécessaire pour avancer dans votre enquête. Si les premières fois sont relativement simples, plus vous avancez dans l’histoire, plus il sera délicat de trouver la source de ces odeurs. Mais attention ! Votre temps est limité, vous n’avez qu’environ trente jours pour retrouver votre renardeau, avant que le jeu ne prenne fin. De celle-ci, nous ne vous dirons rien. Si ce n’est qu’Endling Extinction is Forever est un titre vraiment dur, teinté de désespoir, où l’on prend la réalité en pleine face. me sensible, s’abstenir.

Vous pensez être face à un jeu tout mignon où il faudra vous occuper de vos petits renards ? Détrompez-vous. L’univers d’Endling Extinction is Forever est dur et dangereux. Dès les premières nuits, vous vous rendez compte que votre temps est compté, que votre nourriture aussi et surtout que le monde silencieux n’est pas dénué d’intrus qui tenteront de vous arrêter, de vous tuer ou de vous voler votre nourriture. Mais ce n’est pas tout : l’un de vos renardeaux se fait enlever par un humain. Ce sera à vous de suivre son odeur et de tenter de le retrouver. En plus du reste.Le déroulement d’Endling Extinction is Forever est relativement simple : vous restez éveillée la nuit, et dormez le jour. La nuit, vous pouvez explorer la zone qui entoure votre tanière. Une barre de défilement en bas de l’écran vous indique combien de temps il vous reste. Cependant, celle-ci n’apparaît que trois fois par nuit. En moyenne, vous aurez entre six et huit minutes pour mener à bien votre exploration. Toujours en bas de l’écran, s’affiche les petites têtes de vos bébés renards, ainsi qu’une jauge de faim. Elle vous indique combien ils gagnent de force. Cette barre est très importante : le monde est dur et vous pouvez perdre définitivement un renardeau. La mort est au bout du chemin, et ce ne sera pas plaisant.Pour trouver à manger, vous disposez de votre flair. Appuyez sur l’une des gâchettes pour commencer à sentir ce qui vous entoure. Si une odeur de nourriture vous parvient, un filament vert apparaît à l’écran et vous n’aurez qu’à le suivre jusqu’à votre cible. Avec A, vous pouvez soit sauter sur le poisson, la souris, soit grimper à l’arbre et récupérer à manger ou même vous battre. Ensuite, avec Y, vous déposerez votre butin au sol pour que les petits puissent se régaler. Y vous permet aussi d’attraper l’un de vos renardeaux. S’ils sont terrorisés par une attaque, ou blesser, ou dans le besoin, Y sera votre meilleur allié pour passer un petit moment doux, ou entraîner votre protégé plus loin. Grimper, sauter, creuser, attaquer pour se défendre ou pour manger, tous les moyens sont bons pour avancer…Endling Extinction is Forever possède un double cheminement : la nuit vous explorez, toujours plus loin, nourrissez vos petits et leur apprenez, à la dure, de nouvelles compétences. En effet, ils apprendront à sauter, à creuser ou à trouver eux-mêmes leur nourriture au fur et à mesure du temps et des actions que vous menez. Une petite cinématique vous indiquera que vous avez appris quelque chose. Une fois chaque nuit terminée, vous pourrez avoir accès aux compétences des renardeaux pour consulter ce qu’ils ont appris.