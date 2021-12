[Indie World] Chucklefish nous propose un nouveau titre loufoque avec Loco Motive

L’éditeur Chucklefish nous a concocté un titre qui ne manque pas d'humour en personne de Loco Motive. C'est simple, on prend un style en pixel art très léchée (mais manquant un poil de netteté personnellement), un zeste de Croisière pour un cadavre, l'humour d'un Lucas Arts type Days of Tentacle ou de titres comme Deponia, un soupçon du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, et vous aurez une petite idée de l'univers de Loco Motive, développé par le studio Robust Games et en particulier par les frères Riches, Adam et Joseph.





Très classique dans sa forme, ce point'n click à l'ancienne, qui se veut un hommage appuyé à ce genre apprécié par les créateurs, nous plonge dans les années 1930 à bord du luxueux Orient Reuss Express. Vous allez alterner entre trois personnages afin de découvrir qui a tué Dame Unterwald et quelles sont ses motivations. Chaque membre du trio a ses propres particularités, entre un avocat guindé du nom d'Arthur Ackerman, un détective clairement amateur Herman Merman et la touche féminine apportée par l'espionne en mission. Et s'ils doivent trouver l'assassin, c'est surtout pour se faire innocenter eux-mêmes.

Entre les intrigues à dénouer, la recherche d'indices dans les décors, la résolution de puzzles, on baigne dans l'univers des années 90. Mais pour les plus jeunes, afin de ne pas être perdu, une hotline est incluse rappelant un certain.....Thimbleweed Park, un joli coup de cœur personnel de ces derniers mois.





Voici les quelques caractéristiques apportées par l'éditeur :





● Une aventure comique qui frappe comme du jazz, se déroulant à bord d’un train express des années 30

● Entièrement doublé, avec les sons élancés du compositeur Paul Zimmerman (Space Haven)





On se regarde à nouveau la bande annonce :





Loco Motive - Announcement Trailer 15/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

● Prenez le contrôle de trois personnages jouables, dans une aventure comique interconnectée● Découvrez un mystère mortel, plein de rebondissements et d’humour burlesque● Rencontrez un train plein de passagers excentriques et quelque peu méfiants● Ne reculez devant rien pour résoudre des énigmes basées sur des objets, qui ne vous laisseront pas vous gratter la tête pendant des heures● Choisissez votre façon de jouer, en prenant le contrôle interactif direct du personnage, ou en optant pour une classique expérience de type point'n click● Pixel art magnifiquement détaillé débordant de charme et de caractère● Besoin d’un petit coup de pouce dans la bonne direction ? Téléphonez pour obtenir de l’aide avec une ligne d’appel en jeu !La sortie de ce jeu est prévue pour l'été 2022. A ne pas manquer !