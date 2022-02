Test d’OlliOlli World, par les dieux du skate !

Mage du skate !

Simplement technique

Le style c’est de la maîtrise

On se la pète avec style et en ligne !

OOW tranche complètement avec les épisodes passés au look pixelisé. On aborde ici une ambiance cartoonesque et extrêmement colorée. Au départ, il y a tout un laïus sur le lore, notamment concernant les divinités du skateboard. Oui, on ne plaisante pas avec la glisse ! Les créateurs sont vraiment partis loin dans le délire et c’est tant mieux. Cela justifie l’univers farfelu dans lequel se déroulent tous les parcours irréalistes qui vous seront proposés de dévaler à travers la montagne, la forêt et bien d’autres.Vous incarnez un aspirant pour la place de mage du skate, mais avant toute chose, création ! A travers un outil offrant de nombreuses options de personnalisation et bien plus encore au fil de la progression, votre avatar peut débuter son parcours de légende. Au départ le but est de montrer à un groupe de personnages aux looks aussi exubérants les uns que les autres que vous avez le potentiel pour le titre. Parmi eux il y a Mousseline, l’actuelle mage du skate.Avant chaque stage, à travers des petites scènes de dialogues aux contenus très comiques, ils vous expliquent les bases de la jouabilité. Ce qui est très appréciable en plus de rendre accessible OOW si vous n’avez pas joué aux opus précédents. Si toutefois, vous perdez le fil des bases, il est facile de retrouver toutes les informations dans le menu où, absolument tout y est détaillé.Il est temps de monter sur votre planche à roulette. Vous naviguez à travers une grande île divisée en plusieurs parties avec une multitude de niveaux. Au début de chacun, en plus de la petite discussion, sont affichés les objectifs : terminer sans utiliser de point de contrôle, faire telle ou telle figure, etc. Il y en a des plus ou moins difficiles, donc c’est assez équilibré en termes de défis.Comme nous le disions précédemment, il est important de prendre le temps de lire ce que vos compagnons ont à vous dire, car il en va de votre compréhension de la jouabilité. Vous commencez d’abord par des push pour accélérer avec le A, puis viennent les tricks, autrement dites, les figures avec un skate. Oui il y a beaucoup de jargon spécifique au milieu donc si vous êtes passionné par la discipline, vous ne serez pas déçu de ce côté.Au départ très simple, il suffit de presser le joystick gauche dans une direction puis de le relâcher pour réaliser un trick. Selon la direction choisie, votre personnage en réalise un différent, seulement il faudra appuyer de nouveau sur A lors de la réception avec le bon timing pour que le trick soit parfait et marquer le plus de points. C’est la base et le plus dur reste à venir.Par la suite ça se complexifie mais on reste toujours dans cette logique de choisir une direction, seulement on y ajoute des quarts de cercle, des demis et bien d’autres dans tous les sens, le tout en maintenant le joystick puis en le relâchant une fois la manipulation terminée. C’est ainsi qu’on réalise des tricks complexes tout en gérant la réception.Rapidement on devient gourmand en voulant réaliser les plus belles figures tout en dévalant le parcours semé d’obstacles qui vous interrompent si vous tombez dans le vide par exemple. La réception étant très importante. Si elle est mauvaise vous perdez en vitesse et risquez de vous croûter en beauté par manque de vélocité. A cela vient s’ajouter le grind, qui est le fait de glisser sur les rampes et autres obstacles comme des murs latéraux.Les grinds permettent de multiplier le score d’un trick, donc autant en réaliser un complexe avant de glisser sur rampe pour faire grimper les points de façon exponentielle. Pour le réussir il faut maintenir le joystick dans une direction. Peu importe laquelle, si vous arrivez à enchaîner un trick complexe, suivi d’un grind, puis encore d’un trick différent tout en évitant une crevasse et atterrir parfaitement, votre score explosera! Des combos comme ils appellent cela !Parfois il faut exécuter et enchainer tout cela en quelques fractions de seconde. Il n’est pas dit que vous arrivez sans embrouiller vos doigts. Et encore on vous parle pas des gâchettes ZL et ZR qui permettent d’ajouter un effet de rotation à vos tricks pour les rendre encore plus stylés.Tout ça c’est bien beau mais la finalité n’est juste qu’un classement en ligne. Si vous avez la chance d’avoir une connexion internet, à chaque fin de niveau, votre performance vous indique à quel rang vous êtes placé sur le serveur.Également réaliser des combos avec telles ou telles figures vous permet de valider des objectifs du stage afin de débloquer des vêtements et des options cosmétiques. Il y en a un paquet, tellement que votre personnage ne ressemblera certainement pas à celui d’un ami. A tout moment, il est possible de retourner dans l’outil de personnalisation pour modifier votre apparence. Mais les récompenses s’arrêtent à cela.Il y a également d’autres modes de jeux dont un infini avec une génération de parcours totalement aléatoire dont le score sera publié en ligne. Ce qui est une excellente fonctionnalité pour relever toujours plus de défis.