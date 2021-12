[Indie World] De la belle poésie avec Behind the Frame : Les plus beaux paysages

C'est beau et touchant ! Produit par les équipes coréennes de Silver Lining Studio, Behind the Frame se définit comme un mélange entre un jeu de type point'n'click, un escape game et un jeu narratif. On reste dans un huis clos, avec une jeune peintre souhaitant proposer ses créations à une exposition de New York. Chapitres après chapitres, nous traversons la journée de l'artiste et de son quotidien en résolvant diverses énigmes qui nous ferons avancer dans la réalisation de ses toiles et notamment de sa pièce maîtresse.



Des cinématiques régulières viendront ponctuer les moments de vie de la jeune artiste. En cours de jeu, l'artiste se parle à elle-même, vous guidant dans les actions à réaliser, et certains panneaux explicatifs apparaitront durant les cinématiques, la quasi intégralité du contexte sonore étant marqué par la bande son des cassettes favorites qu'elle écoute pour se donner du cœur à l'ouvrage. Et puis il y a ce vieux monsieur, artiste également, qui l'intrigue.

En tant qu'artiste passionnée, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos tableaux, tout en n'oubliant pas de prendre des pauses café et des petits-déjeuners qui vous permettront de tenir le coup. Cherchez bien, car chaque peinture a une histoire à raconter.

Un titre très subtile qui a le défaut d'être très court. Les retours sur PC évoquent une à deux heures de jeu grand maximum, de quoi passer un bon après-midi mais pas de rassasier des joueurs conquis par cet univers visuel et sonore qui pourraient rester sur leur faim face à de nombreuses portes scénaristiques non ouvertes. Il faut donc être conscient que Behind The Frame est un exercice de style séduisant plus qu'un grand jeu qui vous tiendra en haleine. Mais si vous n'êtes pas contre une parenthèse enchantée, ce titre pourrait être un met de choix.

Behind The Frame: les plus beaux paysages sera disponible sur Nintendo Switch au printemps 2022.