5 nouveaux jeux Megadrive sur le Pack Additionnel du Nintendo Switch Online

Le Pack Additionnel du Nintendo Switch Online refait parler de lui quelques jours seulement après l'ajout de Paper Mario , avec l'arrivée de cinq jeux Megadrive disponibles dès maintenant.Et c'est en vidéo que Nintendo nous propose de découvrir les 5 titres en question, qui sont Altered Beast, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion, Thunder Force II et ToeJam & Earl.Le Pack Additionnel Nintendo Switch Online est un add-on au service déjà disponible depuis plusieurs années maintenant, mais qui permet aux abonnés prenant l'expansion de jouer aux jeux Nintendo 64 et Megadrive.Ne manquez pas cette vidéo de RYoGA qui, le week-end dernier, nous a par ailleurs proposé de retrouver les jeux N64 du service