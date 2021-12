[Vidéo] Découvrez les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online avec RYoGA

Découverte des jeux Nintendo 64 sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel 12/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis quelques semaines, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent compléter leur abonnement avec un Expansion Pack qui donne accès à 10 jeux Nintendo 64 et 10 jeux Sega Megadrive.Dans une nouvelle vidéo, RYoGA nous propose de découvrir les jeux N64 du NSO :Comme un bonheur n'arrive jamais seul, dans cette vidéo, vous pourrez notamment découvrir Paper Mario, qui vient tout juste d'être ajouté au catalogue du service Est-ce que vous avez vous aussi craqué pour ce vibrant hommage aux années de la N64, ou est-ce que vous hésitez encore ? On est encore bien divisé sur le sujet (dans le fond, on sait bien qu'il y a le clan de ceux qui ont la manette N64 et les autres :p) , mais on en parle sur notre serveur Discord ! Rejoignez-nous, mais prenez donc le temps, d'abord, de suivre cette vidéo-découverte à retrouver sur la Chaîne YouTube de RYoGA