Koei Tecmo lance Monster Rancher 1 et 2 sur iOS, PC et Switch

Désormais disponible sous nos latitudes pour 29,99 €, Monster Rancher 1 & 2 DX nous permet de découvrir un RPG à la Pokémon. La grosse déception provient essentiellement des graphismes, très dans leur jus de l'époque et qui ont clairement vieillis. Mais les développeurs de Koei Techmo ont tout de même apporté quelques modifications, d'où cette appellation DX.

・Freeze [Congelez] jusqu'à 20 monstres !・Des monstres exclusifs provenant de différents pays du monde ont été ajoutés au jeu ! (« Monster Rancher 2 »)・Ajout du mode « Fast Forward » qui vous permet de passer certaines scènes et de « Training Records » pour garder une trace de vos actions précédentes !L'essentiel est cependant maintenu et vous allez devoir donc élever vos monstres, les entraînez puis les faire combattre. Plus de 200 monstres sont présents, soit de quoi vous occuper un moment. Le gameplay gagne en confort, en tenant compte de certaines demandes de fans, et avec cette sortie sur Switch, vous allez pouvoir y jouer en vous déplaçant et vous occupez à n'importe quel moment de votre progéniture. Des fonctionnalités en ligne sont présentes, comme la possibilité de télécharger les monstres élevés par d'autres joueurs pour pouvoir l'en affronter. Le jeu en local est également permis, avec chaque joueur prenant en main un joy-con pour pouvoir vous battre à deux sur le même écran.