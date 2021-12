L'interview du producteur de Monster Rancher

Nous vous proposons une interview publiée par Nintendo Everything fin novembre 2021 (vous pouvez retrouver l'interview d'origine en anglais ici ), ayant eu l'opportunité d'interviewer le producteur exécutif Kazumi Fujita peu avant la sortie de Monster Rancher 1 & 2 DX. Elle aborde divers sujets tels que les raisons du retour de ces titres et les nouveautés (notamment le fait de ne plus avoir à utiliser de CD comme les joueurs sur la PlayStation à l'époque). Monster Rancher est de retour, avec un anniversaire de la franchise en 2022 et il semble que d'autres annonces arriveront dans les prochains mois.



Monster Rancher est sorti à une époque (NDLR : 1997) où le domptage et l'élevage de monstres avaient pris le monde d'assaut et étaient devenus un succès instantané. Qu'est-ce qui a motivé le retour de la série après une si longue interruption ?

L'un des facteurs est que nous avons pu développer un système permettant aux joueurs de s'amuser à créer des monstres à partir de chansons sans avoir à utiliser de CD physiques. Un autre élément était que les utilisateurs s'amuseraient avec le jeu et voudraient partager leurs expériences amusantes avec d'autres personnes, en cet âge d'or des médias sociaux que nous vivons actuellement. Nous avons également fait revenir la série pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise Monster Rancher, qui aura lieu en 2022, et en raison de la forte demande des fans.

Au cours du processus de développement, nous avons ajouté des mouvements pour chacun des monstres, et nous nous sommes basés sur ce qui, selon nous, ferait le bonheur des fans lorsqu'ils joueraient au jeu. Nous avons ressenti à la fois de la joie et de la tristesse en voyant comment certains monstres se déplaçaient comme nous l'avions prévu, et nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cela pendant le développement du jeu.

Pour répondre aux besoins de la génération actuelle de joueurs, nous avons développé un système qui permet aux joueurs de vivre le même plaisir que celui d'utiliser des CD pour obtenir des monstres. Le système que nous avons développé est une base de données originale qui comprend environ 600 000 chansons. Chaque joueur peut choisir la chanson qu'il souhaite, ce qui, à mon avis, n'a fait qu'augmenter le plaisir de jouer au jeu.

Comme nous sommes sur le point de célébrer le 25e anniversaire de la série Monster Rancher en 2022, de nombreux joueurs nous ont demandé de faire revenir la série. Parmi les commentaires que nous avons reçus des fans, beaucoup voulaient que nous restions fidèles aux titres originaux et que nous recréions le plaisir qu'ils ont eu avec eux au lieu de créer un remake. Nous avons pris en considération les demandes des fans qui ont été fidèles à la série depuis les premiers épisodes, et nous avons décidé qu'il était préférable de créer une version améliorée des titres originaux.

Nous avons essayé de rester aussi fidèles aux titres originaux que possible, mais certaines expressions et traductions ont été mises à jour pour être un peu plus modernes.

Nous avons ajouté une nouvelle fonction mémo à utiliser pour élever des monstres, un mode haute vitesse, ainsi que d'autres nouvelles fonctions. Vous pouvez également acheter plusieurs objets à la fois, ainsi que d'autres ajustements subtils pour que les commandes du jeu soient plus agréables que jamais.

2022 marque le grand 25e anniversaire de Monster Rancher, donc l'équipe et moi mettons tout en œuvre pour répondre aux attentes de nos fans. Nous aurons plus à annoncer au cours de l'année à venir pour célébrer le 25e anniversaire de la série, alors restez à l'écoute pour plus de détails à l'avenir !





Monster Rancher a fait les choses un peu différemment de la formule typique d'apprivoisement/élevage de monstres pour laquelle d'autres jeux ont été popularisés (NDLR : Pokémon) et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles il se distingue autant dans le genre. Avez-vous des souvenirs ou des anecdotes de ce qu'était le développement à l'époque ?Le système de génération de monstres via des CD a été retravaillée, pour tenir compte du fait que la compilation sort uniquement en version numérique en Occident, et surtout du fait que certaines plateformes devant accueillir cette ressortie comme la Switch sont incapables de prendre en charge des CD. Comment l'équipe a-t-elle procédé au cours du processus de conception pour que cela fonctionne sur du matériel moderne ?Le portage de titres plus anciens peut être extrêmement difficile en raison de la différence énorme existant entre le matériel d'aujourd'hui et les moteurs de l'époque, mais les titres classiques réédités sur Switch se sont avérés extrêmement lucratifs et fructueux pour les fans de toute série nostalgique. A un moment, avez-vous envisagé de développer un remake ou bien le remaster est-il devenu l'approche privilégiée pour préserver la sensation et l'authenticité des titres initiaux de Monster Rancher ?Y a-t-il une nouvelle traduction pour la version anglaise sur Switch ou l'ancienne a-t-elle été réutilisée ?Est-il prévu d'inclure de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour les nouveaux arrivants dans Monster Rancher 1 & 2 DX ?L'annonce de Monster Rancher 1 & 2 DX a sans aucun doute suscité l'enthousiasme. Est-ce un bon indice pour savoir si d'autres remasters, remakes ou même de nouvelles entrées de la série Monster Rancher pourraient être viables à l'avenir ? Y a-t-il un désir de faire perdurer la série en introduisant d'autres propositions comme un nouvel anime, des produits dérivés, etc.