Yurukill: the Calumniation Games sera lancé le 10 juin 2022 sur Switch et Playstation

Dans le monde tordu de Yurukill, votre destin est en jeu. Vous avez été accusé d’un crime que vous n’avez pas commis, il est maintenant l’heure de vous battre pour sauver votre vie. Serez-vous gracié ou exécuté ?







C'est sur ce scénario de Homura Kawamoto que l'on vous propose d'entrer dans une histoire pleine de rebondissement. Le protagoniste Sengoku Shunju, âgé de 29 ans, a été emprisonné après avoir été accusé d’avoir provoqué un incendie criminel ayant causé la mort de 21 personnes. Mais il clame son innocence depuis 10 ans. Or, comme tout l'accuse, il va devoir prouver son innocence et combattre pour sa liberté. En tant que l’un des six « Prisoners », il doit faire équipe avec l’une des cinq victimes, appelées les « Executioners », au sein d’un étrange parc d’attractions isolé : Yurukill Land.



Il va donc falloir jongler entre phase d'exploration et phases d'investigation, en réunissant des preuves, des témoignages et résoudre des énigmes. Yurukill propose un classement en ligne, permet de varier les paramètres de difficultés afin d'augmenter le niveau des défis.

Un mode « Score Attack » vous permet de rejouer aux différents niveaux afin d’améliorer votre classement, et propose également de choisir son « Executioner » dans le but d’augmenter ses capacités spéciales.





Chaque chapitre est basé sur un ensemble différent de personnages. Dévoilez le mystère qui se cache derrière les incidents alors que vous vous rapprochez de la vérité sur la terre de Yurukill ! Vous allez jongler entre un mode aventure et un mode shoot'em up qui se débloquera au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire.

Vous allez jongler entre un mode aventure et un mode shoot'em up qui se débloquera au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire.

Mode aventure Enquêtez sur les attractions et découvrez des indices pour vous aider à résoudre les énigmes que vous rencontrez. Avec leur objectif de victoire, les équipes affrontent leurs attractions dans les Jeux de Yurukill. Les documents que vous obtenez en résolvant les énigmes sont la clé pour dévoiler les secrets qui se cachent derrière tout. Glanez des indices dans les conversations utiles qui sont là pour soutenir le joueur et faire en sorte que même les énigmes les plus difficiles ne soient pas un obstacle pour apprécier le jeu.









Mettez tout en jeu dans des contre-interrogatoires extrêmes, à la vie à la mort ! Les bourreaux peuvent mettre fin à la vie de leurs prisonniers à tout moment grâce à leurs passeports Yurukill. Avec leur vie en jeu, les prisonniers doivent faire face à un contre-interrogatoire de la part de leurs bourreaux. Faites les bonnes sélections dans le temps imparti et faufilez-vous entre tous les obstacles dans les conversations !









Mode Shoot'em up

Faites l'expérience du BR (Brain Reality) de pointe, développé par Yurukill, Inc. Les prisonniers et les bourreaux pilotent des chasseurs Yurukill dans la réalité virtuelle générée par le BR. Les prisonniers doivent mettre leur vie en jeu dans ces combats haletants pour découvrir la vérité sur les incidents dont ils sont accusés ! La difficulté peut être ajustée pour les joueurs souhaitant se concentrer sur l'histoire.









Prenez la barre de votre chasseur Yurukill et plongez dans les détails de vos crimes présumés dans des quiz à grande vitesse. Gagnez des vies à utiliser dans le BR en fonction du nombre de bonnes réponses.





En tant que prisonnier, vous serez pourchassé par une multitude d'ennemis différents. Défaites vos assaillants et évitez d'être abattu en essayant d'atteindre votre bourreau !









Explorez une représentation visuelle de l'esprit de votre bourreau. Utilisez les preuves acquises au cours des sections de l'aventure pour détruire les préjugés qui se cachent dans leur tête et les libérer de l'idée que vous, le prisonnier, êtes coupable.









Le chemin des neurones est une visualisation de la route menant au cœur du cerveau du Bourreau, contenant ce qu'il perçoit comme la vérité. Complétez les phrases relatives à chaque incident et frayez un chemin dans le labyrinthe des pensées.







Affrontez les bourreaux dans d'intenses combats de boss. Brisez les "murs de l'esprit" et les "barrières du cerveau" - les boucliers qui se manifestent pour protéger les pensées les plus intimes des bourreaux - et prouvez que vous avez été accusé à tort !













Pour les amateurs d'édition physique, voici les détails de l'édition Deluxe :

Voici donc les équipes, au nombre de cinq : « Mass Murderers », « Death Dealing Duo », « Crafty Killers », « Sly Stalkers » et « Peeping Toms », elles devront faire face et surmonter les prétendues « attractions » du parc afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Si les « Prisoners » arrivent à triompher de ces épreuves, ils seront pardonnés de leurs crimes, mais si les « Executioners » l’emportent, ils obtiendront la vengeance pour leurs proches.Pour les amateurs d'édition physique, voici les détails de l'édition Deluxe :

Nis America édite ce jeu développé par IzanagiGames et c'est Koch Media qui se chargera de sa diffusion en Europe. Le jeu sort le 10 juin 2022 et proposera le texte en français tout en conservant les voix japonaises. Le jeu est classé PEGI 16 et ne proposera que du solo.



Yurukill: The Calumniation Games - Release Date Trailer (Nintendo Switch, PS4, PS5) (EU - French) 12/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Le jeu Yurukill: The Calumniation Game- Un artbook- La bande-son numérique du jeuSource : Nis America et Koch Media