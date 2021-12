Une nouvelle extension gratuite à Blasphemous

Dévoilant le dernier chapitre de la première histoire de The Penitent One, Wounds of Eventide offre de nouveaux niveaux, boss, objets et secrets à dénicher, tout en débloquant un autre destin pour Cvstodia qui mène aux événements de la suite de Blasphemous, annoncée plus tôt cette année pour un lancement en 2023.



Blasphemous: Wounds of Eventide - Free Update Out Now! 12/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Blasphemous ayant été récemment en promotion (il l'est encore sur PC jusqu'au 13 décembre), voici un bon moyen de rentabiliser votre investissement un peu plus.



Wounds of Eventide conclut une série de trois mises à jour post-lancement publiées pour Blasphemous depuis son lancement en 2019, en commençant par " Stir of Dawn ", lancée en 2020 et introduisant le mode " New Torment ", un ajout New Game+ qui mettait les joueurs au défi avec un nouveau niveau de difficulté, plus de nouveaux styles de jeu, de nouveaux boss et bien plus encore. La deuxième mise à jour, "Strife and Ruin", lancée en février dernier, a introduit Miriam de Bloodstained : Ritual of the Night dans le monde de Cvstodia alors qu'elle cherchait de l'aide auprès du Pénitent. Strife and Ruin a également ajouté un nouveau mode de jeu et une "zone de démolition" qui rend hommage aux plateformes 8 bits classiques.

Pour les personnes voulant connaître les informations des corrections apportées par cette mise à jour, la voici :







Notes complètes du patch

Team17 et The Game Kitchen ont lancé une nouvelle extension gratuite pour prolonger les aventures de notre pénitent. On ne modifie pas la formule de ce jeu d'action d'action-plateformer fort apprécié, disponible sur les différentes plateformes : PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC.- Correction d'un problème où le joueur peut perdre complètement son mouvement après avoir été renversé du rebord par l'attaque à distance du bibliothécaire.- La transition entre la bibliothèque et l'échelle du patio ramène le joueur à la zone d'origine si le stick gauche de la manette est maintenu enfoncé pendant l'écran de transition.- La baronne épouvantable peut être brisée après avoir respawné.- Une porte dans l'une des salles de défi de Miriam peut bloquer le joueur avant qu'elle ne se ferme.- L'ennemi Dasher vicieux peut être poussé et bloqué à l'intérieur des textures s'il est attaqué ou paré par le joueur.- Correction d'un problème où le joueur peut être bloqué en l'air après avoir manqué la plateforme avec son attaque.- Correction d'un problème où le joueur peut être bloqué dans l'environnement après s'être suspendu à une corniche.- Correction d'un problème où le système de mort de Miriam est déplacé vers le jeu principal après avoir quitté la salle de plateforme par l'option Quitter le menu principal.- Le joueur ne peut plus rester coincé dans un mur après avoir été touché par un ennemi dans Jondo.- Mise à jour de la traduction russe pour Heart of Virtuous Pain- Correction d'un problème lorsque le joueur se téléporte en sautant dans la cage d'ascenseur à 3 masques.- Correction de fautes de grammaire dans les descriptions de l'histoire et les noms d'objets.- Suppression de l'écran gris après avoir terminé la zone de démolition.- Correction d'un problème où certaines réalisations restent verrouillées dans le menu des réalisations du jeu après avoir rempli les conditions de déverrouillage.- La sœur du Visage charbonneux peut désormais être exécutée.- Correction de la police de caractères pour le russe, qui produisait des doubles espaces entre les mots dans les dialogues.- Correction d'un problème où le joueur était parfois incapable de se déplacer à gauche ou à droite après avoir escaladé un mur dans le lieu du labyrinthe.- Correction d'un problème où le joueur pouvait se téléporter sur un rebord s'il tombait près du côté d'une plateforme.- L'icône de la fontaine de sang apparaît désormais sur la carte dans la zone de la Mère des Mères.- Correction d'un problème visuel dans l'arène du combat contre le boss Quirce.- Correction d'un problème où si le joueur ramasse un fragment de culpabilité lorsqu'il meurt, il n'en laisse pas tomber un autre.Source : Team 17, les notes du patch ont été diffusées sur Steam.