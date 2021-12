Sonic Frontiers : révélation autour de la voix entendue dans le trailer

Sonic Frontiers - A New Threat 12/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Personnage emblématique de la série depuis sa première apparition en 1992, elle se clame être la petite-amie de Sonic.





Aucun indice ne nous permet de prédire comment elle sera intégrée au jeu. Aura-t-elle un rôle de soutien ? Se joindra-t-elle au combat en tant que personnage jouable armée de son Piko Piko Hammer ? Une chose est sûre, nous devrons attendre fin 2022 pour sa sortie officielle.





Quel autre personnage aimeriez-vous voir apparaître ?

Lors de la cérémonie des Games Awards le vendredi 9 décembre, nous avons enfin pu voir le tant attendu trailer complet de Sonic Frontiers. Officialisé comme open-world (certains s'amusent d'ailleurs du choix de "frontiers"), le jeu nous invite à la découverte de paysages aux couleurs chatoyantes rappelant quelque peu l'univers de Zelda: Breath Of The Wild.Ce nouvel épisode est très attendu par les fans du hérisson bleu après la déception de Sonic Colours Ultimate sur Switch sorti en septembre dernier (avec 3,9 de user score Metacritic).Le trailer dévoile Sonic courant dans une forêt poursuivi par un ennemi dont nous ignorons l'identité. Sa course change de trajectoire lorsqu'il est interpellé par une voix féminine. Il s'agit de celle d'Amy.Une révélation qui nous est faite avec le trailer diffusé plus tard par XBOX où on voit apparaître les sous-titre précédés du prénom d'Amy (vidéo ci-dessous).